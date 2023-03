L’ancien conseiller municipal Cédric Tessier nommé à la tête de Centraide Outaouais

L’homme de 32 ans occupait déjà le poste de directeur général par intérim au sein de l’organisme depuis novembre dernier.

L’entrée en fonction de Cédric Tessier survient à un moment où les besoins se font de plus en plus criants dans la région alors que plusieurs personnes n’arrivent plus à joindre les deux bouts en raison notamment de l’inflation.

Malgré tout, le nouveau directeur se dit motivé par les prochains défis qu’il devra relever à la tête de l'organisme.

C'est certain qu'en ce moment, on a une conjoncture économique qui n'est pas facile. [...] C'est un défi pour nous, mais je dirais pour l'ensemble des organismes de la communauté , admet M. Tessier.

« Je trouve ça extrêmement motivant d'arriver à ce moment-ci. » — Une citation de Cédric Tessier, directeur général de Centraide Outaouais

Le nouveau directeur général aura notamment pour mandat de mettre à exécution le nouveau plan stratégique de Centraide Outaouais qui a pour objectif de faire connaître l'impact social de l’organisme au sein de la communauté.

Campagne annuelle de Centraide Outaouais

L’annonce de la nomination de Cédric Tessier survient à l’approche de la clôture de la 78e campagne annuelle de Centraide Outaouais qui se termine le 20 avril prochain.

Malgré la conjoncture économique difficile, la campagne annuelle de Centraide a déjà atteint 90 % de l’objectif initial de quatre millions de dollars.

On est vraiment content, malgré le contexte économique, de la situation dans laquelle on est en ce moment. C'est quand même un peu inespéré , avoue le nouveau directeur général de l’organisme.

L’argent amassé lors de cette campagne sera redistribué à plus de 88 organismes communautaires de la région qui viennent en aide aux plus démunis.