Des résidus miniers de la Fonderie Horne partout sur leur terrain

Tout a commencé mardi soir dernier alors qu’un vaste nuage ressemblant à de la fumée était visible dans la forêt derrière les résidences.

Mon fils a été incommodé en sortant avec les chiens, il n'est resté même pas deux minutes, il m’a dit qu’il n’était pas bien et qu’il était comme dans un nuage de fumée. En se levant le lendemain matin, on a vraiment constaté qu’il s’était passé quelque chose , nous raconte Guylaine Godbout, qui habite le secteur.

La poussière est très foncée et facilement visible dans la neige partout sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

En plus de la poussière visible partout sur la neige sur son terrain, on peut aussi l’apercevoir sur sa maison et sur son véhicule. Nous avons constaté le même phénomène chez ses deux voisins.

Les trois propriétaires affirment être inquiets de la situation, surtout qu’ils disent avoir constaté que la poussière continue de s'accumuler à certains endroits et qu'elle semble faire fondre la neige.

J’avais fait des traces dans la neige et je me suis aperçue, hier (jeudi), que ça se déposait encore sur mes traces , explique Guylaine Godbout.

On constate sur cette photo que des résidus se sont déposés à nouveau depuis que la neige a été retirée mercredi dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le vent en cause, selon la Fonderie Horne

Guylaine Godbout et ses voisins ont contacté la Fonderie Horne, propriétaire du parc à résidus miniers, qui se trouve à moins d’un kilomètre. Il s’agit d’un parc à résidus utilisé par la mine Horne de 1952 à 1986. Les résidus de la fonderie y sont maintenant acheminés depuis quelques années. Les citoyens ont aussi contacté le ministère de l’Environnement.

La Fonderie Horne a analysé la situation et avisé les résidents qu’elle allait tenter de comprendre ce qui s’était passé.

Ceci est un événement exceptionnel survenu au plus fort des vents, en début de soirée. Nous avons été mis au fait mercredi matin par des résidents de la présence de poussières et une investigation est actuellement en cours sur cet incident , nous a indiqué Cindy Caouette, surintendante communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne, en précisant qu’un plan d’action sera établi à la suite de l’investigation pour corriger la situation, si nécessaire.

Lorsque l’on retire la poussière, on constate la différence de couleur. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Vendredi après-midi, la direction de la Fonderie Horne nous a fait savoir que toute la poussière serait retirée par l’entreprise, mais uniquement dans le secteur résidentiel. Les résidus qui se trouvent dans la forêt resteront donc au sol.

La fonderie affirme qu’il s’agit majoritairement d’oxyde de fer.

Une enquête en cours

Le ministère de l’Environnement s’est aussi rendu sur place afin de recueillir des échantillons. Il tentera notamment de déterminer quelles substances se sont retrouvées sur le terrain des résidents.

Le ministère procède actuellement aux vérifications requises notamment par un échantillonnage des résidus et évalue s’il y a manquement à la législation environnementale. Si c’est le cas, il donnera les suites selon sa Directive sur le traitement des manquements , nous a mentionné le ministère de l'Environnement par courriel.

La poussière est visible sur une bonne distance et on en retrouve jusque sur le lac Pelletier. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Une employée du ministère a aussi avisé l’un des propriétaires d’éviter que les animaux sortent à l’extérieur et de bien laver ses vêtements.

On a avisé le voisin d’enlever ses pantalons et de changer ses bottes, de ne pas sortir ses animaux. C’est dommage que personne ne soit venu nous informer de ça. Une chance que c’est moi qui est venu voir le voisin pour prendre des nouvelles , souligne-t-elle.

Certains résidents que nous avons rencontrés ignoraient qu’un parc à résidus minier se trouvait derrière leur résidence au moment où ils ont acheté leur maison. Ils espèrent obtenir des réponses rapidement.