Les députés bloquistes de la région expriment leurs souhaits en vue du budget fédéral

Parmi les priorités exprimées par Sébastien Lemire, député d’Abitibi-Témiscamingue, et Sylvie Bérubé, députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, figurent la hausse des transferts en santé et la bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse.

Le premier enjeu, c’est évidemment la question des revenus. Le revenu des aînés est devenu largement en dessous du salaire permettant de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Il faut avoir un rattrapage. On sent que l’inflation a eu un impact énorme , affirme Sébastien Lemire, réitérant la demande de son parti pour une hausse de 110 $ de la pension de la sécurité de la vieillesse dès l’âge de 65 ans.

Localement, Sébastien Lemire réclame entre autres la création d’un fonds régional au soutien à l’innovation territoriale.

Il y a beaucoup de besoins qu’on peut identifier dans lesquels on a des manques en région, mais dans lesquels nos gouvernements, parce qu’ils veulent faire du mur-à-mur, ne répondront pas à nos problématiques. Je pense notamment aux besoins d’infrastructures agricoles, comme un abattoir. Comment on le finance cet abattoir-là? Avec un fonds régional décentralisé, les gens sur le territoire pourraient se concerter, se parler et décider où on est capables d’agir. Le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans de s’intéresser à ce qui se fait dans les différents territoires , soutient-il.

Pour sa part, Sylvie Bérubé identifie la construction de logements comme une priorité qui, selon elle, permettrait aux régions de conserver leur dynamisme.

À Val-d’Or, il y a beaucoup d’entrepreneurs qui engagent des gens, mais qui n'ont pas de place, qui n’ont pas de logement. Ils font donc du fly in fly out. Nos entreprises veulent quelque chose de ferme. Le gouvernement nous dit toujours "on veut que les régions demeurent", alors le gouvernement fédéral doit donner des sous au Québec pour que nos régions demeurent , mentionne Mme Bérubé.

Parmi les autres demandes des députés bloquistes de la région figurent notamment la mise en place d’un compte d’urgence pour les producteurs agricoles, la réforme de l’assurance-emploi et la mise sur pied d'un crédit d’impôt pour les sportifs en régions éloignées.