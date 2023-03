Les métiers de la pêche sont parmi les plus mortels au Canada

Par pudeur ou par respect, les noms sont tus, mais les accidents sont contés parmi les maux qui, eux, restent.

Mon père, il en a repêché, des corps.

Moi, mon beau-frère est rendu handicapé. Il avait 18 ans, un truc lui est tombé dessus.

J’ai tout perdu en 90. C’était la tempête. Ils n’ont jamais rien retrouvé. Il y a eu trois morts.

Ces témoignages glanés au hasard des rencontres sur la côte gaspésienne illustrent la dangerosité du métier. Et la quantité de confidences laisse planer un sentiment de fatalité.

Pourtant, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) indique que la plupart de ces accidents sont évitables. Le BST, un organisme fédéral indépendant, enquête sur les causes des accidents maritimes. Il a pour mandat de déterminer s’il y a des lacunes en matière de sécurité et de faire des recommandations en conséquence à Transports Canada, par exemple.

Le métier de pêcheur est exigeant et dangereux. Guillaume Synnott pêche la crevette depuis plus de 25 ans. Il a aussi pêché des poissons de fond. Un matin, après plusieurs nuits dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, l’équipe rentrait au port de Rivière-au-Renard, proche de Gaspé, lorsqu'il s’est endormi les mains sur le gouvernail. J'ai frappé dans les roches ici. On était fatigués. Puis des nouveaux équipages, on avait travaillé dur. Je viens de me réveiller. Je retombe endormi. Il n’y a pas eu de blessés, heureusement, mais le bateau était une perte totale , raconte-t-il.

Guillaume Synnott, crevettier, capitaine propriétaire du Manic V et président du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec Photo : Radio-Canada / Jean-François Brassard

Guillaume Synnott est désormais capitaine propriétaire du crevettier Manic V. Il est responsable de la sécurité à bord. Il fait partie des pêcheurs proactifs en matière de sécurité. Il n’attend pas que les recommandations se transforment en loi, règlement ou obligation. Il préside le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec (CPSBPQ), qui a pour mission d’améliorer la sécurité à bord des bateaux et de favoriser le développement de la culture de sécurité des pêcheurs.

Robert Fecteau travaille avec les pêcheurs commerciaux depuis les années 80. Il veut voir une nette amélioration de la sécurité des pêcheurs avant de prendre sa retraite.

« Quand tu pratiques le métier de pêcheur, tu as quatorze fois plus de probabilité de mourir au travail qu'un agent de police. » — Une citation de Robert Fecteau, expert-conseil en sécurité des pêches

Il cite les chiffres d'une enquête du Globe and Mail réalisée avec la collaboration de Statistique Canada, dans laquelle ils concluent que le métier de pêcheur est le plus mortel du Canada.

En 2020, le CPSBPQ a publié un portrait inédit des accidents et incidents de pêche au Québec survenus entre 2005 et 2015 dans le rapport Cap sur la prévention (Nouvelle fenêtre) . En 10 ans, il en répertorie 748, dont 28 catastrophes ayant causé 7 décès. Les accidents mortels sont principalement dus aux chutes par-dessus bord.

Robert Fecteau, expert-conseil en sécurité des pêches Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Étrangement, 60 % des accidents et incidents arrivent lorsque la mer est calme et que la météo est clémente. Guillaume Synnott pense qu’une des explications potentielles, c’est que la vigilance baisse en cas de beau temps. Aujourd’hui, les pêcheurs sont mieux équipés pour anticiper les intempéries, les incidents sont principalement dus à des bris mécaniques.

Les données utilisées pour établir ce portrait n’ont pas permis d’identifier les obstacles précis en cause pour chaque incident, mais ils sont nombreux : les planchers glissants, les câbles en action sur lesquels il ne faut surtout pas s’accrocher, les treuils, le bruit assourdissant, les cordes, les trous, les marches, les casiers, les vagues, la houle, le vent, le froid, l’humidité, les glaces… Et le travail à proprement parler nécessite souvent de faire des gestes répétés, de tenir une cadence dictée parfois par l’abondance des poissons ou des casiers à remonter, de tendre les bras pour attraper les filets avec une longue tige, et d’être sujet aux odeurs, au manque d’équilibre, à des équipements parfois vétustes ou encore à la fatigue…

Autant de facteurs de risque que le comité permanent sur la sécurité des pêches aimerait étudier de plus près.

Il est 5 h 30 du matin sur les quais de Rivière-au-Renard, l’équipe des trois marins pêcheurs du Manic V rentre de sept jours en mer. C'est sûr, on fait des voyages. On dort pas tout le temps bien. Des fois, quand il y a du poisson en abondance, le sommeil est raccourci parce qu'on manipule le poisson. Ça arrive que oui, on n'a pas nos heures de repos , raconte le capitaine.

La flottille des crevettiers représente seulement 4 % de l’ensemble de la flotte du Québec et ils subissent pourtant 20 % des accidents. Les pêcheurs et les chercheurs pensent que la fatigue est particulièrement en cause. Robert Fecteau explique la spécificité de cette pêche : Nos crevettiers sont pratiquement la seule flottille qui fait une pêche semi-hauturière sur une période de plusieurs mois. La plupart de nos flottilles au Québec, c'est des pêches journalières, côtières, très près des côtes.

L’heure est au déchargement des crevettes. La pêche a été bonne.

Déchargement des crevettes du Manic V sur les quais de Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Recherches en cours

Pendant ce temps, l’équipe de Robert Fecteau en profite pour installer des caméras sur le Manic V à des endroits stratégiques pour comprendre les risques d’accident. Ces images seront ensuite analysées dans le cadre d’un projet de recherche du CPSBPQ pour connaître la raison pour laquelle les crevettiers sont les plus touchés par les accidents.

Une équipe de recherche à Terre-Neuve étudiera la fatigue et la vigilance des pêcheurs. Charles Côté quant à lui est professeur en santé et sécurité au travail à l’Université du Québec à Rimouski, il se penchera sur l’ergonomie. Et plusieurs experts analyseront les facteurs de risque des accidents comme s’ils étaient en mer grâce aux images captées par les caméras en installation.

Les membres du comité se sont aussi intéressés à la culture de sécurité des pêcheurs. Ils ont questionné 101 capitaines, 52 membres d’équipage et ont fait des observations à bord de 72 navires.

Michel Pérusse, professeur associé retraité de l’Université de Sherbrooke, qui a enquêté sur cette question, explique que la culture de sécurité varie selon les zones et le type de pêche. Nos champions de la sécurité, toutes catégories, c'étaient les crabiers de la Côte-Nord. Deuxième catégorie, et c'est là que ça nous a surpris un peu, c'est les crevettiers.

Plus les navires sont grands et plus l’effectif augmente, plus la culture est élevée. Lorsque les navires ne sont pas inspectés, souvent les plus petits, la culture de sécurité manque de maturité. Michel Pérusse indique que les plus petites flottilles [...] sont assujetties aux mêmes règlements que les autres flottilles. Mais si on ne les inspecte pas, comment est-ce qu'on veut faire respecter ça?

Mesures en cours pour plus de sécurité à bord

Des mesures sont déjà en place pour prévenir les accidents. Il existe par exemple des comités d’ouverture de zones de pêche qui tiennent compte de la météo pour décider si oui ou non les pêcheurs peuvent commencer la saison. Et depuis 2017, Transports Canada exige que les pêcheurs fassent des exercices de sécurité, testent leurs équipements et tiennent des registres.

À bord de son bateau, Guillaume Synnott a opté pour des casques de sécurité, comme dans le secteur de la construction par exemple. Ces casques sont aussi dotés d'un système de communication pour s’entendre et se parler à distance sans crier. Claudio Bernatchez, directeur général de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, compte sur l’effet d'entraînement pour que ça devienne de plus en plus naturel. Il cherche plus de financement pour proposer ces casques à moindre coût.

Recommandations

La recherche pour améliorer la sécurité à bord des bateaux de pêche continue, et cela fait partie des 11 recommandations des auteurs du rapport Cap sur la prévention.

Remontée du chalut par les deux marins pêcheurs pour décharger les crevettes dans le bateau. Les gestes des travailleurs sont filmés par Robert Fecteau. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Ils préconisent aussi des activités de sensibilisation et de formation en santé et sécurité au travail pour les capitaines et les pêcheurs.

Ils suggèrent à Transports Canada d’augmenter les inspections sur les plus petits bateaux. Parce que 58 % des accidents et incidents surviennent sur des bateaux non inspectés, généralement les plus petits comme les pétoncliers (5 %) ou les multipêches (25 %). Le ministère des Transports n’a pas voulu répondre à nos questions.

Les pêcheurs demandaient depuis longtemps des données plus précises sur les accidents dans leur industrie. Les auteurs du rapport Cap sur la prévention ont dû compiler plusieurs bases de données pour en extraire un portrait représentatif.

Ils ont rassemblé les données de Transports Canada et celles du ministère Pêches et Océans, en plus des données de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de la Garde côtière canadienne. Sauf que chaque institution a sa façon de colliger les incidents ou les accidents selon les données qui l'intéressent, le lieu, le type de flottille, les coûts engendrés…

Robert Fecteau précise que cette analyse a été un travail collectif long et minutieux. C’est la raison pour laquelle les auteurs suggèrent d’ améliorer et harmoniser la collecte et l’échange d’informations relatives aux bateaux de pêche entre les différents ministères et ainsi permettre la prise de décision basée sur des données fiables et disponibles en temps réel .

Quant à la conception des bateaux et du matériel de pêche, l’avenir est porteur d’espoir parce que la flotte de bateaux de pêche du Québec doit se renouveler dans les prochaines années. Le contexte est alors idéal pour construire des aménagements plus sécuritaires. Les pêcheurs et les chercheurs collaborent déjà avec des chantiers navals en Gaspésie comme l’entreprise de conception navale FMP qui vient de se voir décerner un prix par le comité permanent pour avoir mis au point un système de remontée de casiers de homards moins bruyant, électrique et qui nécessite moins de manœuvres par les marins pêcheurs.

La hauteur des côtés des bateaux peut aussi être modifiée pour limiter les chutes par-dessus bord.

Le BST , chargé d’enquêter sur les accidents maritimes, a montré quant à lui que de nombreux décès étaient dus au non-port du vêtement de flottaison individuel (VFI), généralement fatal en cas de chute par-dessus bord. Les experts ont donc recommandé à Transports Canada  (Nouvelle fenêtre) d’ exige[r] que les personnes portent les VFI appropriés en tout temps [...] et que le ministère des Transports veille à l'élaboration de programmes visant à confirmer la conformité . Mais depuis, les deux institutions ne s’entendent pas sur l’application de cette recommandation.

Depuis 2010, le BST a formulé 49 recommandations, dont 8 sont actives, autrement dit en cours de discussion avec Transports Canada, et 2 pour lesquelles l’intention du ministère a été jugée satisfaisante .

Hommage aux marins pêcheurs qui ont perdu la vie au travail. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Un monde en évolution

En décembre 1990, le Québec vivait la plus grande tragédie de pêche commerciale de son histoire, avec le naufrage du Nadine aux Îles-de-la-Madeleine, au cours duquel huit personnes ont perdu la vie. La même semaine, trois autres pêcheurs sont morts aux Îles lors d’une tempête.

Au Canada, la plus grande tragédie de pêche a eu lieu au Nouveau-Brunswick en 1959, où 35 pêcheurs ont perdu la vie dans une tempête.

Depuis, Guillaume Synnott rappelle que les bateaux ont évolué, puis la culture des gars a évolué aussi. Les gars sont plus prudents qu'avant. Les embarcations de sauvetage, avant, il y en avait peu ou presque pas. Maintenant, on a des radios balises, des VFI, on a beaucoup de choses pour sauver la vie, si vous voulez .