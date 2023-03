Des manifestants dans le bureau de Diane Lebouthillier

Rosalie Couture ne touchera plus de prestations d’assurance-emploi pendant quelques semaines cet hiver avant de retourner travailler dans une usine de transformation de crustacés au printemps.

Payer le loyer, c’est dur pour nous autres , dit-elle. On va être un mois sans avoir rien. Donc les dettes vont encore passer. On a le téléphone à payer, mais les autres affaires, il faut qu’on attende encore pour avoir d’autre argent pour payer. Et le manger aujourd’hui, ça coûte cher , partage-t-elle.

« On a du stress, beaucoup. » — Une citation de Rosalie Couture, prestataire de l'assurance-emploi

Lucien Gionest, président du syndicat de l’usine Les Crustacés de Gaspé, aimerait que le gouvernement fédéral s’aligne davantage avec la réalité des travailleurs saisonniers, en baissant notamment le nombre de semaines requises pour obtenir des prestations.

18 semaines! Où tu vas faire 18 semaines dans les pêches! , s'exclame Lucien Gionest.

Cette année, j’ai eu six personnes qui n’ont pas pu avoir du chômage pendant l’hiver et on a été pris pour les faire travailler à l’usine temporairement pour qu’ils puissent avoir un revenu, raconte-t-il.

Ça veut dire que vers le mois de décembre, il n’y a plus de chômage. C’est là que le trou noir commence, ajoute M. Gionest.

La coordinatrice du Mouvement Action Chômage, Nadia Mongeon, souhaite aussi qu’Ottawa revoie son calcul pour déterminer les prestations.

Au niveau du nombre de semaines, il n’y a pas de reconnaissance de l’industrie saisonnière. On traite les gens de l’industrie saisonnière comme si ce serait des gens qui travaillent à l’année , explique-t-elle. Là, on a plein de gens qui se retrouvent avec un trou noir, qui n’ont plus de prestations. Et les employeurs, ils ont besoin de ces travailleurs-là , dit Nadia Mongeon.

Nadia Mongeon est la coordonnatrice du Mouvement action chômage Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La ministre fédérale Diane Lebouthillier n’était pas à son bureau pendant la manifestation.

Elle a par contre discuté brièvement au téléphone avec des représentants du mouvement, en promettant de considérer les ajustements proposés.

Diane Lebouthillier avait fait de la réforme de l’assurance-emploi l’une de ses priorités lorsqu’elle a été réélue en 2021.

La ministre du Revenu national a rappelé que la réforme de l'assurance-emploi pourrait être finalisée en 2023.