Le Festival Aurora au Vieux-Port de Montréal, une supercherie

Harry Styles, SZA, Doja Cat, Tyler the Creator… Autant de grands noms de la pop annoncés pour ce qui serait un nouveau festival dans le Vieux-Port de Montréal, les 1er, 2 et 3 juin prochains. Ça semble trop beau pour être vrai, et ce l’est effectivement. Selon plusieurs sources, le Festival Aurora est une supercherie.