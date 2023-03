De Conakry à Winnipeg, le théâtre laisse son empreinte

Cette création s'interroge sur la notion de transmission, sur l’écologie et le rôle de l’intelligence artificielle suivant le prisme de plusieurs cultures.

Dans le cadre de la Commission internationale de théâtre francophone, le Théâtre Cercle Molière devrait répondre à la contrainte de création sur trois territoires et deux continents différents.

Pour moi, c'était vraiment important de travailler avec des personnes provenant du sud et de les emmener vers le nord. Comment est-ce qu'on crée un spectacle quand on est sur un territoire tel que Conakry? , explique la directrice générale du Théâtre Cercle Molière, Geneviève Pelletier, aussi co-présidente de la Commission.

Geneviève Pelletier et Karim Troussi, codirecteur de la Compagnie du Jour en France, se sont ainsi associés pour créer un spectacle collaboratif qui prend en compte ces contraintes de territorialité.

Geneviève Pelletier est directrice générale du Théâtre Cercle Molière. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ils se sont rendus en Guinée pour travailler avec le dramaturge Bilia Bah qui s’est lui aussi entouré du dramaturge québécois Dominique Leclerc, et de la Française Emilie Malosse.

Cette collaboration d’écriture a permis de multiplier les points de vue et d’éviter d’entrer le plus possible dans des biais de programmation.

Et ils sont assis à table pour réfléchir à ce qu’ils allaient raconter et comment ils allaient le faire. Ils se sont mis d'accord sur un synopsis, sur une histoire à raconter. Et c'est Émilie Malosse qui a écrit la pièce , relate le metteur en scène Karim Troussi.

Karim Troussi co-signe la mise en scène du spectacle "Empreinte(s)" avec Geneviève Pelletier. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des visions différentes sur des enjeux de l’heure

Empreinte(s), est une pièce conçue à partir de visions du monde différentes pour réfléchir à des questions telles que la transmission et l’écologie dans un contexte numérique.

Ensemble, ces trois personnages vont réfléchir à l’impact de leurs actions sur le climat en tant que personnes.

Daniel Péloquin-Hopfner, Aminata Touré et Henri Thomas sont les acteurs du spectacle "Empreinte(s)". Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Scott (interprété par Daniel Péloquin-Hopfner) est un ingénieur informatique canadien, un programmeur en chef d'une agence internationale du numérique à l' ONU qui a comme mandat de faire essentiellement le nettoyage des données sur Internet.

Koumba (incarnée par Aminata Touré) est une femme de ménage guinéenne de Conakry qui cherche à préserver, à transmettre sa culture, notamment par le biais de la tradition orale.

Hervé (joué par Henri Thomas) est un homme d’affaires français confronté à l'importance du virtuel dans son quotidien. Il est toujours en lien avec ses enfants, par les réseaux sociaux. Il dirige de loin son entreprise de façon virtuelle.

Le but de ce comité est donc de faire du tri dans les données grâce à une intelligence artificielle qui a un rôle à part entière dans le spectacle et qui s’appelle Sylvia.

« Plus de 10 % des gaz à effets de serre sont produits par l’activité numérique mondiale. Imaginez les gains qu’on aurait si l’on arrivait à les réguler. » — Une citation de Scott, un personnage

Ensemble, ils vont essayer de faire du tri dans toutes ces données et vont se confronter à la question philosophique suivante : quelle empreinte laisser à ce monde?

Le spectacle Empreinte(s) sera présenté au Théâtre Cercle Molière à Winnipeg du 10 au 25 mars 2023.