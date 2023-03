Une vaste étude sur la qualité de l’air menée par le CIUSSS est attendue de pied ferme

Les résultats de cette étude seront dévoilés aux journalistes, lundi, à 10 h. Elle sera présentée ensuite à la population, soit en ligne, soit au centre Horizon, de 19 à 22 h.

Le projet du CIUSSS de la Capitale-Nationale vise à comprendre comment l’environnement physique affecte la santé des citoyens de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec. Sept objectifs avaient été fixés lors du lancement de l'étude, en 2018.

Parmi ceux-ci, nos attentes sont élevées concernant l’objectif 4 visant à décrire les niveaux de particules PST et PM 2,5, leur composition et explorer leurs sources et leurs effets sur la santé , estime le regroupement citoyen Mouvement pour une ville Zéro déchet.

Le groupe citoyen espère que ces particules seront documentées, car elles sont jugées comme étant le meilleur indicateur mesurable des poussières visibles pour répondre aux préoccupations de la population concernant la charge de poussières et leurs effets sur la santé .

L'étude du CIUSSS, bien qu'elle vise un même quartier, est indépendante du rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou, qui faisait suite à l'augmentation considérable de la norme québécoise de nickel permise dans l'air de ce quartier de Québec.

Ne pas seulement cibler le chauffage au bois

Le groupe citoyen espère aussi que le chauffage au bois ne sera pas cité comme étant la principale source de pollution atmosphérique en Basse-Ville de Québec.

C'est ce qu'avait laissé entendre le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou. Une ''explication'' qui fait l’affaire de la Ville et du ministère de l’Environnement, car elle les décharge de leurs responsabilités pour les renvoyer sur le dos des particuliers , estime le groupe citoyen.

Bien que le groupe ne nie pas le rôle des émanations de la combustion de bois, il croit que les causes principales d’émission de particules PM 2,5 dans Limoilou sont d’une autre source que le chauffage au bois. Nous espérons que les travaux de MEMS permettront d’écarter cette fausse piste .

Les citoyens espèrent également que le caractère spécifique de Limoilou sera reconnu dans l'étude du CIUSSS.

Limoilou est un quartier où cohabitent un milieu résidentiel dense (largement locataire), des institutions importantes (nouveau CHU), de nombreux commerces et industries. C’est le seul quartier de notre ville où on retrouve des industries lourdes (Port, White Birch, incinérateur, Glassine, AIM) qui génèrent un trafic considérable de camions diesel (environ 25 000 seulement pour l’incinérateur), source considérable de pollution .

Le groupe citoyen espère que l'ensemble des sources de pollution seront identifiées lors du dévoilement de l'étude, lundi.