Tout, partout, tout à la fois sur la ligne de départ des Oscars

La comédie mâtinée de science-fiction Tout, partout, tout à la fois sera l’œuvre à battre lors de la 95 e cérémonie des Oscars, qui aura lieu dimanche soir à Los Angeles. Le film réalisé par Daniel Scheinert et Daniel Kwan mène la course avec 11 nominations.

Le long métrage est talonné par la comédie dramatique Les Banshees d'Inisherin et le film de guerre À l’Ouest, rien de nouveau (9 nominations chacun), ainsi que par les drames biographiques Elvis (8 nominations) et Les Fableman (7 nominations).

L'organisation du gala, qui depuis une dizaine d’années doit composer avec des cotes d’écoute en montagnes russes, espère rallier le grand public cette année avec la présence de mégaproductions comme Top Gun : Maverick, Black Panther : Longue vie au Wakanda, Avatar : La voie de l'eau et Le Batman.

Ces quatre titres, qui affichent des recettes combinées de 7,3 milliards de dollars canadiens, ont recueilli au total 18 nominations.

L'intérêt pour les Oscars s'est considérablement effrité depuis l'âge d'or des années 1990. En 1998, 57 millions de personnes – record absolu – avaient assisté au triomphe de Titanic, récompensé par 11 statuettes.

Un enthousiasme contagieux?

Selon bon nombre d’analystes, Tout, partout, tout à la fois, dans lequel une propriétaire d’entreprise de nettoyage à sec surmenée se trouve plongée dans une multitude d'univers parallèles, est le grand favori pour récolter les honneurs suprêmes.

Ce film indépendant plutôt dingue a rencontré un franc succès en salles, avec 138 millions de dollars canadiens de recettes. Derrière le film, il y a un groupe de gens très attachants, pour lesquels il est impossible de ne pas ressentir de la sympathie , explique Scott Feinberg, chroniqueur spécialisé du Hollywood Reporter.

Le triomphe annoncé pourrait toutefois se heurter au système de vote pour l'Oscar du meilleur film, qui a tendance à pénaliser les œuvres polarisantes, rappelle-t-il. Or, de nombreux membres de l'Académie ne comprennent tout simplement pas l'enthousiasme autour de cette comédie réalisée par un duo de trentenaires loufoques.

Clayton Davis, qui couvre les cérémonies pour le magazine Variety, croit aussi que Tout, partout, tout à la fois part avec une longueur d’avance sur ses concurrents. Aucun film n’a perdu le prix du meilleur film après avoir remporté les quatre principaux prix des guildes , a-t-il affirmé mardi en entrevue à Radio-Canada.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche soir.

Il fait ici référence au Directors Guild of America, au Producers Guild of America, au Writers Guild of America et au Screen Actors Guild; ces puissants syndicats de l’industrie hollywoodienne ont tous couronné Tout, partout, tout à la fois au cours de récentes cérémonies.

Cependant, nous sommes dans une période sans précédent, tout peut arriver , a toutefois tenu à mentionner Clayton Davis.

Une première actrice asiatique oscarisée?

La compétition dans les quatre catégories d’interprétation est en revanche bien plus serrée. Je ne me souviens pas d'une année [...] où trois des quatre catégories d'acteurs et actrices étaient vraiment à quitte ou double , observe le critique Scott Feinberg.

L'Oscar de la meilleure actrice se jouerait entre Cate Blanchett, cheffe d'orchestre sans pitié dans Tár, et Michelle Yeoh, l'héroïne de Tout, partout, tout à la fois, qui pourrait devenir la première lauréate d'origine asiatique à rafler ce prix.

Michelle Yeoh dans une scène de «Tout, partout, tout à la fois». Photo : Gracieuseté : A24/Elevation Pictures

Pour celui du meilleur acteur, Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (La baleine) et Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin) sont au coude-à-coude.

Tout comme Angela Bassett (Black Panther : Longue vie au Wakanda), Jamie Lee Curtis (Tout, partout, tout à la fois) et Kerry Condon (Les Banshees d'Inisherin) pour la statuette du meilleur second rôle féminin.

Seul Ke Huy Quan, ex-enfant star d'Indiana Jones et le Temple Maudit oublié par Hollywood depuis plus de 20 ans, semble quasi-assuré de remporter un Oscar, à force d'accumuler les récompenses pour son second rôle de mari attendrissant dans Everything Everywhere All At Once.

Bonne visibilité pour le Canada

Une dizaine de cinéastes et d’artistes canadiens sont également dans la course cette année. Dans la catégorie ultime, l’on retrouve les natifs de l’Ontario James Cameron (Avatar : La voie de l'eau) et Sarah Polley (Ce qu'elles disent).

Le Montréalais Adrien Morot a quant à lui été cité dans la catégorie des meilleurs maquillages et coiffures, pour son travail dans le drame La baleine. Il a conçu un ensemble de prothèses pesant plus de 200 livres, qu’a portées son compatriote canadien Brendan Fraser.

Le film Navalny, du Torontois Daniel Roher, qui porte sur l’empoisonnement en 2020 du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, est en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire.

Dans la catégorie du meilleur long métrage d’animation, deux représentants de l’Ontario se font compétition : Chris Williams, réalisateur de la production Netflix Le monstre des mers, et Domee Shi, réalisatrice du film Pixar Alerte rouge.

Enfin, le court métrage Le matelot volant, coréalisé par les Calgariennes Amanda Forbis et Wendy Tilby, pourrait valoir à l’Office national du film sa 13e statuette dorée, sur un total impressionnant de 77 nominations dans son histoire.