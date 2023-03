Opération séduction des cégeps pour recruter les futurs opticiens

Le Cégep Édouard-Montpetit, le Cégep Garneau et le Cégep de Lanaudière à L’Assomption ont récemment lancé la campagne Rien de plus clair! afin de promouvoir la profession d’opticien et d’opticienne d’ordonnances.

La campagne multiplateforme cible les jeunes du secondaire, les personnes déjà au cégep ou à l'université et celles souhaitant faire un retour aux études. Elle vise à leur faire découvrir un domaine stimulant et en demande , souvent méconnu du grand public.

Problématique qui perdure

Les gens ne connaissent pas le métier. Alors, c’est sûr qu’on n'a pas tendance à aller s'inscrire au cégep pour devenir opticien si on ne connaît pas ce métier. Donc, c'est la problématique qu'on vit depuis plusieurs années , indique en entrevue à Radio-Canada Pascale Piéraut, opticienne d’ordonnances et enseignante en techniques d’orthèses visuelles au Cégep Garneau, à Québec.

Pascale Piéraut (à gauche) en compagnie d’Amy Lee Poisson (à droite), étudiante en techniques d’orthèses visuelles. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Pourtant, fait-elle remarquer, le taux de placement des diplômés est pratiquement de 100 % et le métier offre de nombreuses possibilités de progression de carrière.

Les étudiants ont beaucoup de portes ouvertes. Ils peuvent travailler dans une clinique ordinaire, ils peuvent, après plusieurs années, devenir gérants, ils peuvent s'associer, partir leur clinique, devenir représentants, que ce soit en lunetterie ou en verres de contact. Ils peuvent même travailler dans des cliniques d'opérations au laser , précise Pascale Piéraut.

« Nos étudiants, dès la première session, ils ont un stage d'observation à faire et souvent, ils ont une demande d'être embauchés. » — Une citation de Pascale Piéraut, enseignante en techniques d’orthèses visuelles, Cégep Garneau

Sa collègue opticienne Isabelle Lemieux, qui enseigne aussi au Cégep Garneau, explique que les diplômés en techniques d’orthèses visuelles sont très recherchés.

Grosse pénurie

Il y a une grosse, grosse, grosse pénurie de main-d'œuvre. Tous les bureaux nous appellent [et nous demandent] : "Avez-vous des opticiens pour nous?" Ils essaient de les recruter du mieux qu'ils peuvent là, mais c’est difficile parce que c'est un métier qui n’est pas connu , souligne Mme Lemieux en écho aux propos de la consœur.

Isabelle Lemieux croit qu’un nom de programme plus attrayant que celui de techniques d’orthèses visuelles faciliterait le recrutement des futurs opticiens. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Selon elle, le nom peu ragoûtant du programme d’études menant au titre d’opticien d’ordonnances n’aide pas à attirer des étudiants vers la profession.

Ce n'est pas très sexy, en fait, comme nom. [C’est pourquoi] on travaille fort aussi en collaboration avec les trois cégeps et l'Ordre des opticiens[d’ordonnances du Québec] pour tenter de faire changer le nom. En fait, présentement là, il y a quelque chose sur la table de la ministre [de l’Enseignement supérieur] , confie Isabelle Lemieux.

Besoins en hausse

L’ambassadrice des Opticiens - Culture et Talents chez Lunetterie New Look, Valérie Arbour, explique pour sa part que le vieillissement de la population et les efforts de sensibilisation en matière de santé des yeux ont contribué à la pénurie qui frappe actuellement le milieu des opticiens d’ordonnances.

Au cours des dernières années, le gouvernement a mis en place beaucoup de programmes pour les enfants [comme le montant de] 250 $ remboursé par la RAMQ . Il y a aussi la Fondation des maladies de l'œil qui fait du dépistage dans les écoles , énumère Mme Arbour.

L'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec compte 2266 membres. (Photo d'archives) Photo : iStock

Si les besoins ont augmenté, le nombre de diplômés, lui, est resté sensiblement le même, fait remarquer l’opticienne d’ordonnances. Elle ajoute que le recrutement à l’étranger ne suffit pas à pallier le manque de main-d’œuvre. Le problème est encore plus criant en région.

On a des besoins partout à travers la province de Québec. On a des gens qui descendent de plus loin que Sept-Îles encore [pour venir] à Québec parce qu'ils n'ont pas les services nécessaires dans leur communauté , raconte Valérie Arbour.

Les intervenants rencontrés par Radio-Canada estiment qu’il manque à l’heure actuelle quelques centaines d’opticiens à l’échelle de la province. Nous avons tenté sans succès d’obtenir un nombre plus précis auprès de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec.

Avec des informations de Jérémie Camirand et de Pierre-Alexandre Bolduc