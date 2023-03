Fête de l’indépendance de la Maurice : la jeunesse appelée à faire sa part

Des Ontariens d’origine mauricienne célèbrent le 55e anniversaire de l'indépendance de l'Île Maurice et ses 31 ans de République, ce dimanche 12 mars. La façon de souligner cette fête à Toronto est propre à chaque individu, mais plusieurs éléments sont communs à toutes les familles : la musique, la nourriture traditionnelle et l’art.

S’enraciner dans sa culture d’origine grâce à l'art doodle

Célia Pang est née sur l'ancienne colonie britannique, de parents sino-mauriciens. Ses grands-parents chinois ont immigré sur l'île pour fuir la guerre, raconte-t-elle. C’est donc dans un environnement multiculturel, qu'elle a grandi.

L'artiste mauricienne, Célia Pang, se spécialise dans le dessin doodle. Photo : Celia Pang

La jeune de 27 ans ne le cache pas, ce sont ses parents qui lui ont transmis des valeurs culturelles depuis l’enfance.

« Mes œuvres s'inspirent de l'endroit où je vis. Des gens, de leur habitude, de la nourriture. Mais en marge, c’est toujours l’amour pour mon pays qui prédomine. » — Une citation de Celia Pang, artiste mauricienne

Aujourd’hui, Célia se spécialise dans le dessin doodle. L’artiste explique comment sa passion pour sa culture se manifeste aujourd'hui dans les œuvres qu'elle a créées.

Je dessine par instinct et j’aime dessiner la Maurice […] et le dodo, un oiseau de Maurice en voie d’extinction. Je dessine aussi une icône en rose et bleu de la culture mauricienne qu'on appelle les savates dodo ainsi que les montagnes, la plage, les magnifiques paysages.

Un art doodle signé Celia Pang intitulé mon Savatte Dodo. La savate dodo est une sandale qui a été porté par plusieurs générations et qui est aujourd'hui considéré comme un héritage culturel pour de nombreux Mauriciens. Photo : Celia Pang

Même si elle est loin de sa famille depuis trois ans, Célia Pang explique comment elle compte souligner la fête de l'Indépendance cette année.

Mon amie et moi allons préparer de la nourriture indienne comme le farata ou le rôti et le masala , explique-t-elle en parlant de ses plans pour dimanche.

On va aussi mettre de la musique séga de l’île Maurice, on va parler en créole et s’amuser.

Et accrochera avec beaucoup de fierté le drapeau mauricien rouge, bleu, jaune et vert sur le mur de son salon puisqu'il représente son identité , explique l'artiste.

Patrimoine en partage

Selon, Arshad Ramiaum, les activités culturelles font partie de l'héritage familial que les parents transmettent à leurs enfants. Photo : Arshad Ramiaun

Pour Arshad Ramiaum, le 12 mars est l'occasion de se réunir en famille avec sa femme, ses deux enfants et des amis.

C’est une journée pour célébrer la culture, les traditions et les valeurs uniques de l'Île Maurice qui ont été façonnées par une population diversifiée et un passé colonial , raconte-t-il.

Il nous met aussi dans l'ambiance culinaire de cette fête chez lui.

Chaque fois que les Mauriciens se rencontrent, il y a assurément sur la table des plats typiques comme des rôtis mauriciens et du dholl puri , explique-t-il avec une pointe d’humour.

Le dholl puri est une sorte de crêpes salées à base de petits pois jaune et garnie au goût, une spécialité mauricienne.

Au Canada depuis maintenant 13 ans, M. Ramiaun explique comment il transmet ses traditions culturelles à son fils de 23 ans et sa fille de 21 ans.

On parle le français, le créole et l’anglais avec les enfants à la maison. Nous participons aussi régulièrement aux événements mauriciens comme les fêtes et les concerts de séga.

Un Canadien d’origine mauricienne brandit fièrement le drapeau de l'Île Maurice. Photo : Radio-Canada / Francesca Merentie

Même s’il désire transmettre le plus de valeurs possible à ses enfants, il évoque aussi les raisons du désintéressement de certains jeunes à l’égard de la culture familiale.

« Si nos enfants ne préservent pas notre culture, d’ici 10 ans, lorsqu'ils seront adultes, quelles valeurs auront-ils? » — Une citation de Arshad Ramiaum, un Ontarien d’origine mauricienne

Ici au Canada, c’est très difficile pour les enfants de préserver leur culture d'origine, admet-il, car ils vont à l’école, ils fréquentent des gens issus de différents pays.

Le séga n'intéresse pas trop les jeunes, car ils ne connaissent pas ce type de musique. Ils sont plus intéressés par la musique moderne. Ils ne vont pas l’écouter s’ils sont seuls à la maison .

M. Ramiaum exhorte cependant ses compatriotes parents de ne pas baisser les bras. La langue créole et les activités culturelles font partie de l'héritage familial qu'ils doivent continuer de transmettre à leurs enfants coûte que coûte.

Il rappelle aussi aux jeunes mauriciens qu'il est de leur responsabilité de faire leur part pour assurer la continuité de leur culture dans le pays où ils vivent et ne pas tourner le dos à l'histoire de leur pays d'origine.

Transmettre des passions culturelles

Monsieur Swatan Alleear partage le même avis que M. Ramjaun.

C’est par la musique racine, le séga, que ce père de famille mauricien arrivé au Canada en 2008 partage sa passion culturelle du pays.

« Cette année encore, on installe le drapeau mauricien devant la maison et on se réunit entre amis Mauriciens et Canadiens pour goûter aux délices de la cuisine mauricienne. » — Une citation de Swatan Alleear, chanteur du groupe mauricien, Blue Bay Band

En tant que chanteur du groupe mauricien Blue Bay Band basé à Toronto, la fête de l’indépendance chez les Alleear se déroule dans une joyeuse atmosphère musicale cette année. Une tradition à laquelle M. Alleear ne veut pas déroger.

Après un hiatus de quatre ans, dit-il, nous avons l’occasion de nous réunir en personne.

Le chanteur du groupe mauricien Blue Bay Band, Swatan Alleear, transmet sa passion culturelle par le biais de la musique séga. Photo : Swatan Alleear

Il est impératif que nous rattrapions le temps perdu en partageant notre héritage culturel par le biais de la musique séga et de la cuisine mauricienne.

Aussi, M. Alleear note que l'intérêt des jeunes nés au Canada pour la langue créole n’est pas aussi présent.

Il précise d’ailleurs que le créole a donné naissance au séga, cette musique rythmée qui puise ses racines dans l’esclavage .

Il est dommage que nos enfants aient de plus en plus tendance à communiquer entre eux dans la langue de Shakespeare et réservent le créole pour s’adresser aux parents , conclut-il.

Il souhaite que les jeunes mauriciens accordent plus d'importance à cette langue et à la richesse musicale qui en découle.