Les stocks de homard aux Îles-de-la-Madeleine se portent bien

C’est l’un des constats qui a été dévoilé par le Comité consultatif sur le homard de la zone 22, chapeau par le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO). Une présentation s'est déroulée jeudi à Cap-aux-Meules.

Le point d’orgue de cette rencontre était l’état de la ressource aux abords de l’archipel. C'est le biologiste de l’Institut Maurice-Lamontagne Benoît Bruneau qui a présenté les données.

Les acteurs de l’industrie se sont réjouis d'apprendre que les stocks se portaient bien.

On a de bonnes prises par unité d’effort et on a dans les années récentes des débarquements records , précise le directeur du bureau du secteur des Îles-de-la-Madeleine au MPO, Cédric Arseneau.

« Tous les indicateurs pointent vers la direction d’une bonne saison de pêche. Les nouvelles sont bonnes pour le homard. » — Une citation de Cédric Arseneau, directeur du bureau du secteur des Îles-de-la-Madeleine au MPO

Cédric Arseneau est le directeur du bureau du secteur Îles-de-la-Madeleine depuis 2018. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

M. Arseneau indique également que ce constat pourrait se poursuivre dans les prochaines années.

C’est très encourageant pour l’industrie locale, surtout si on prend en considération tous les efforts de conservation [de la ressource] qui ont été mis en place dans le passé. D’un certain point de vue, c’est une récompense pour eux , croit-il.

Si tout se déroule comme prévu, la pêche au homard devrait débuter le 6 mai aux Îles. Le MPO mentionne avoir entamé les travaux sur les quais pour se préparer en vue de l’ouverture de la pêche.

Les casiers de pêche à l’ordre du jour

Comme à l’habitude, plusieurs dossiers étaient au programme lors de la rencontre du comité consultatif.

Des discussions entourant la taille et la forme des casiers, les journaux de bord électronique et le protocole relativement à la présence de la baleine noire ont eu lieu.

Lors de la pêche au homard, les pêcheurs madelinots utilisent, entre autres, des casiers en bois plus petits que ceux employés par la majorité des pêcheurs canadiens.

Il y a aussi la particularité dans le design où nos casiers sont ronds plutôt que carrés, ce qui nous donne des configurations un peu différentes , explique M. Arseneau.

Des recherches ont été faites dans les derniers mois afin de déterminer si les casiers arrondis présentaient un avantage compétitif sur les casiers de forme carré.

On a pu comparer les casiers, discuter des différentes mesures. Grâce à une étude réalisée par Merinov, on a pu constater que la différence entre les deux types de casiers est encore marginale , conclut Cédric Arseneau.

À la lumière de ce constat, le MPO ne formulera pas de recommandation quant à la taille des casiers.

Les pêcheurs de homards madelinots utilisent spécifiquement des casiers arrondis faits de bois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Baleine noire

La question du protocole de protection pour la baleine noire a encore une fois été abordée lors des discussions du comité consultatif jeudi.

Lorsque des baleines noires sont détectées, le MPO ferme de zones de pêche saisonnières et temporaires dans le golfe du Saint-Laurent et la baie de Fundy. Transports Canada impose une limite de vitesse pour toute embarcation de plus de 13 mètres dans certains secteurs du golfe, où des baleines sont détectées.

La possibilité que le MPO ferme des zones de pêche lorsque des baleines noires sont repérées continue de hanter les pêcheurs.

Le suivi des présences de baleine est toujours très important pour le ministère parce que la baleine noire est une espèce en péril et on a l’obligation de s’assurer qu’elle est préservée. Donc c’est sûr que le protocole devra toujours être en place , réitère M. Arseneau.

En 2018, le ministère a créé un groupe d’experts techniques qui regroupe pêcheurs, scientifiques et fonctionnaires. Selon le directeur du bureau des Îles-de-la-Madeleine, les travaux avec l’industrie des pêches se poursuivront dans le futur.

À la suite de la rencontre du comité consultatif, les recommandations de l’industrie seront analysées et serviront à l’élaboration d’un plan de gestion des pêches. Ce plan devra par la suite être approuvé par le MPO avant le début de la saison de pêche au homard.

Avec les informations de Bruno Lelièvre