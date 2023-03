Des excuses réclamées de l’hôtel Hyatt après un accès aux toilettes refusé à un Autochtone

En plus des excuses publiques, l'Association des centres d'amitié autochtones de la Colombie-Britannique (BCAAFC) et le Conseil des dirigeants des Premières Nations de la province (FNLC) demandent au Hyatt Regency de dispenser une formation obligatoire contre le racisme à l'ensemble de son personnel.

Dans un communiqué, les associations décrivent l’incident qu’a vécu l’un des conseillers culturels de la BCAAFC lors d’une réunion de membres qui s'est tenue sur plusieurs jours, en février, à l'hôtel Hyatt Regency de Vancouver.

Un soir, après le souper, celui-ci a eu besoin d'utiliser les toilettes de toute urgence. Il s'est rendu aux toilettes les plus proches, utilisées par les participants depuis le début de la réunion, mais un employé de l'hôtel lui a refusé l'accès, malgré ses demandes répétées.

« Cela a donné lieu à un incident public et humiliant. [...] Le conseiller culturel raconte que l'employé du Hyatt Regency s'est moqué de lui et a souri après avoir remarqué ses vêtements mouillés. Le conseiller culturel de la BCAAFC a été extrêmement humilié et traumatisé. » — Une citation de Extrait du communiqué

L'employé du Hyatt Regency n'a permis au conseiller culturel de la BCAAFC d'accéder aux toilettes qu'une fois qu'il était trop tard, précise le communiqué.

Les associations déplorent par ailleurs que la direction du Hyatt Regency n'ait pas reconnu cet incident comme un acte de racisme à l'encontre des Autochtones, ni le problème plus large du racisme systémique qui cible souvent cette population.

Elles précisent que le conseiller culturel n’a reçu que de brèves excuses, dans lesquelles l'incident était présenté comme un malentendu et qui alléguaient que l’employé de l’hôtel ne faisait que son travail . Il s’est aussi vu offrir un coupon pour un petit-déjeuner en guise de dédommagement.

Le comportement de l'employé du Hyatt Regency et la réaction de la direction ont été odieux, déraisonnables et témoignent d'un manque flagrant de respect pour la dignité et le bien-être d’un gardien du savoir respecté. Il doit être clair que le refus discriminatoire de répondre aux besoins fondamentaux d'une personne est le résultat d'un racisme systémique anti-Autochtones et n'est rien d'autre qu'une violation des droits de la personne , ajoutent les associations.

L'hôtel Hyatt Regency à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Lors d’un point de presse, vendredi matin, la directrice générale de la BCAAFC , Leslie Varley, a précisé que l’Association ne cherche pas à obtenir une compensation financière de l’hôtel. Elle aimerait aussi que le Hyatt Regency ne considère pas l’incident comme l'action d'un seul employé.

Nous voulons que l'ensemble du personnel soit formé pour comprendre ses préjugés à l'égard des personnes autochtones et nous voulons que des mesures soient prises pour garantir que le racisme systémique soit traité dans l'ensemble de l'organisation du Hyatt , a-t-elle insisté.

Après cet incident, la BCAAFC indique avoir renoncé à tenir un événement qui rassemble un millier de jeunes autochtones, intitulé Gathering Our Voices, au Hyatt Regency tel que c’était prévu, inquiète pour leur sécurité. Cet événement doit avoir lieu à la fin mars.

L’employé a suivi le protocole, dit l’hôtel

Dans une déclaration envoyée par courriel, le directeur général de l’hôtel Hyatt Regency de Vancouver, Patrick Gosselin, affirme que l’équipe a mené une enquête interne et a conclu que l’employé suivait [le] protocole de nuit consistant à fermer les toilettes dans les zones inutilisées de l'hôtel et à rediriger cette personne vers des toilettes ouvertes .

Il ajoute que l’employé a permis à l’homme d'utiliser les toilettes environ 20 secondes après [l’avoir rencontré] et avoir appris qu’il était un client de l'hôtel.

Dans le communiqué, Patrick Gosselin précise que l’hôtel Hyatt Regency de Vancouver a pris très au sérieux la réconciliation avec les populations autochtones en mettant l'accent sur l'éducation [des employés] .

Il affirme que tous les directeurs d'hôtel ont suivi l’an dernier le cours 4 Seasons of Reconciliation offert par l'Université des Premières Nations du Canada, et que le cours a été mis à la disposition de tous les employés de l'hôtel.