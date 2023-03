Le rapport sur la maîtrise du français au cégep reçoit un accueil mitigé

Les enseignants de cégep choqués, les étudiants satisfaits

La première recommandation du document, suggérant que les notions de grammaire continuent d'être enseignées au collégial, au-delà du secondaire, traduit un certain manque de connaissance de la réalité des cégeps, selon la Fédération nationale des enseignants du Québec.

Il y a un coup de barre à donner, c’est évident, mais qu’on remette le curseur au collégial comme étant l’endroit où ces compétences-là doivent être enseignées à nouveau, ça a de quoi choquer nos membres, indique la présidente de la Fédération, Caroline Quesnel. C’est comme si on demandait à un professeur de mathématiques au cégep d’enseigner les tables de multiplication!

« La langue, c'est quelque chose qui devrait être en bonne partie acquis quand on arrive en enseignement supérieur. » — Une citation de Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec

Les étudiants, eux, appuient davantage un autre volet des recommandations des expertes, soit celui de réviser les devis de la formation générale au cégep pour inclure dans les cours de littérature française un enseignement systématique de la grammaire articulé aux pratiques d’écriture . Cela fait d’ailleurs partie de la demande connexe des étudiants de réformer la formation générale au collégial.

Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), se dit agréablement surprise de remarquer que plusieurs de leurs demandes trouvent un écho dans le rapport. C'est intéressant de voir qu'on en vient aux mêmes constats, notamment dans l'idée de s'assurer que le français soit quelque chose qu'on apprenne à travers tout le continuum d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université , souligne-t-elle.

La Fédération des cégeps, de son côté, accueille favorablement le rapport et mentionne être pleinement disposée à collaborer dans le cadre de suites qui seront données à ce nouveau rapport .

La ministre Déry répond aux critiques

En entrevue avec Radio-Canada, la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, affirme que le réseau de l'éducation tout entier est bien conscient qu'on a des lacunes . Elle regroupe les recommandations sous trois grands axes : le renforcement des cours de français au cégep, le perfectionnement des enseignants et la bonification des critères de maîtrise du français dans les plans institutionnels des collèges pour plus d'homogénéité.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, a réagi à la publication du rapport « La maîtrise du français au collégial : le temps d'agir ». Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin

« Il y a des pistes de réflexion et de solution intéressantes que les expertes nous dévoilent aujourd’hui. Je les remercie pour ce travail extrêmement pertinent qui a été fait au cours des derniers mois. » — Une citation de Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec

Mme Déry reconnaît la valeur de ce nouveau rapport, mais indique du même souffle attendre également les conclusions d’un autre comité de travail, en juin, ainsi que celles du groupe de travail sur l’avenir de la langue française créé au début de l’année. Est-ce qu’il faut revoir les devis ministériels, la formation générale au cégep? Ce sont des questions où il faut consulter, et c’est ce qu’on fait actuellement pour être sûrs d’avoir la bonne approche. Mais c’est clair qu’il faut intervenir , dit la ministre.

Si les étudiants et les enseignants de cégep ne sont pas tout à fait sur la même longueur d’ondes quant à la manière de s’attaquer au manque de maîtrise du français des étudiants, ils s’entendent toutefois pour reprocher à la ministre Déry d’avoir tardé à rendre public ce rapport, remis au gouvernement en janvier 2022.

« Si on avait pu sortir ce rapport-là un an plus tôt, probablement qu'on pourrait déjà y voir des effets bénéfiques sur la maîtrise du français au collégial. Donc, on était très impatients de voir les recommandations qui en font partie. » — Une citation de Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec

Ce qui est important maintenant, c’est qu’il y ait un échéancier sur la mise en œuvre de ces recommandations-là , martèle Maya Labrosse.

Caroline Quesnel renchérit en soulignant ce qu’elle qualifie de double discours du gouvernement autour du français : Pendant la période électorale, on nous disait à quel point le français est une priorité pour lui. Et pendant ce temps, on attend 14 mois pour présenter un rapport qui touche la qualité de la langue.

La ministre Déry rétorque qu’elle n’aurait pas pu publier le rapport plus tôt. Entrée en poste en octobre dernier, elle dit avoir pris connaissance du dossier plus en profondeur en décembre.

On est en action et je suis personnellement en action. C'est un enjeu qui me touche beaucoup, assure-t-elle. Je ne voudrais pas qu’on pense que, pendant un an, le ministère n’a rien fait. Le ministère avait le rapport, avait déjà une réflexion sur ces recommandations-là.