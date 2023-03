Une association des locataires voit le jour aux T.N.-O. en pleine crise du logement

Selon le National Indigenous Housing Network et le Réseau national des femmes pour le logement et la fin de l’itinérance, l’agence responsable du logement au territoire, Habitation T.N.-O. , ne répond pas aux besoins des populations autochtones, en particulier les femmes et les filles.

Pour remédier à la situation, Lisa Thurber a fondé une association des locataires aux Territoires du Nord-Ouest. Le groupe a déjà une page Facebook et une ligne téléphonique pour les locataires.

Ce qui me choque c’est quand je reçois la photo d’un rat dans l’appartement de l’un de mes clients , explique Lisa Thurber. On a des bâtiments avec d’énormes problèmes, de la moisissure, des cafards. Nous avons maintenant des rats, qui n'ont jamais été [présents] sur notre territoire, d'après ce que j'ai compris de nos aînés.

Selon Lisa Thurber, qui est aussi la directrice de l'association des locataires, les problèmes qui touchent les bâtiments aux T.N.-O. sont bien documentés.

« Nous sommes littéralement dans un état d’urgence en matière de logement. » — Une citation de Lisa Thurber, défenseure du droit au logement

En février, plusieurs membres de la législature ont soulevé des inquiétudes face à l’état des logements sociaux, comme de la moisissure, l’infestation de parasites, des fuites d'égouts, des fenêtres cassées, du chauffage inadéquat, des coûts de location élevés et des arriérés.

La cause de ces problèmes vient de l’incapacité ou du manque de volonté de ce gouvernement de fournir des logements adéquats à tous nos résidents , a dit le député de Frame Lake, Kevin O’Reilly.

Défendre les droits des locataires

Avant la création de l’association, les T.N.-O. étaient l’un des seuls endroits au pays sans groupe de défense des droits des locataires. Face à un propriétaire qui exige une hausse excessive de loyer ou qui refuse d’effectuer des réparations urgentes, plusieurs locataires se sentent désemparés.

La Loi sur la location des locaux d'habitation n’impose pas non plus de hausse maximale de loyer. Jeudi, la députée de Great Slave, Katrina Nokleby, a déposé une motion à l’Assemblée législative, demandant au gouvernement de moderniser la loi et d’ajouter un plafond des loyers. Selon la motion, toute hausse de loyer ne devra pas dépasser la moyenne quinquennale de l’index des prix à la consommation du pays.

Katrina Nokleby est la députée de Great Slave dans Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Les locataires qui se sentent lésés peuvent plaider leur cause à la Régie du logement des T.N.-O. , mais le processus peut intimider certains. Les locataires ne se présentent pas aux audiences, car ils ne savent pas à quoi s’attendre, ils se disent, je suis fichu, on va m’expulser de toute façon , explique Lisa Thurber.

Aux T.N.-O. , les locataires ont vraiment besoin d’un autre endroit où s'adresser lorsqu'ils ont des difficultés avec leur propriétaire , dit-elle.

13 % des ménages ont des besoins urgents

Mis à part le logement social, les données du recensement de 2021 montrent qu’un peu plus de 13 % des ménages des T.N.-O. avaient des besoins impérieux en matière de logement. Selon Statistique Canada, les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement occupent un logement qui est de qualité non convenable, de taille non convenable ou inabordable, et n’ont pas les moyens de se payer un logement acceptable dans leur collectivité .

Habitation T.N.-O. , en partenariat avec les autorités locales en matière de logement et des organisations communautaires, est responsable de plus de 2400 logements sociaux. L’agence offre une variété de programmes et de services, incluant une subvention au loyer, un programme de financement de l'aide aux personnes sans-abri et un programme d'achat de logements.

Les deux réseaux nationaux du logement demandent à Habitation T.N.-O. de renoncer au contrôle des logements et de confier à un groupe de conseillers autochtones, provenant de l'ensemble du territoire, la responsabilité de revoir ses décisions.

Ils demandent également la dissolution de la société de logement, estimant que les gouvernements et les organisations autochtones sont les mieux placés pour résoudre la crise du logement au territoire.

La ministre responsable d’Habitation T.N.-O. , Paulie Chinna, a mentionné par écrit que la société s’attaque à la crise du logement en effectuant des changements aux politiques et aux programmes, et en travaillant de concert avec les communautés et les gouvernements autochtones.

Paulie Chinna est la ministre responsable d'Habitation T.N.-O., et députée de la circonscription du Sahtu. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Répondre aux besoins du territoire en matière de logement dépasse les compétences d'un seul gouvernement ou d'une seule organisation, et [le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest] continuera à travailler en partenariat avec les gouvernements autochtones, les organisations autochtones, le gouvernement du Canada, les gouvernements communautaires et les autres parties prenantes pour atteindre les objectifs du territoire en matière de logement , dit la ministre Chinna.

Avec les informations de La Presse canadienne et Mark Winkler