La WHL impose plus de sanctions à l’équipe des Warriors de Moose Jaw

La Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL) a annoncé que d’autres sanctions seront imposées à l’équipe des Warriors de Moose Jaw après que quatre de ses joueurs, Connor Ungar, Max Wanner, Lynden Lakovic et Marek Howell, ont été suspendus le mois dernier

Les nouvelles sanctions imposées par la ligue incluent maintenant la suspension immédiate du directeur général de l’équipe, Jason Ripplinger, et de l'entraîneur en chef Mark O’Leary pour les cinq prochaines parties de la saison.

Le Club de Hockey des Warriors de Moose Jaw a reçu une amende de 25 000 $.

Selon la WHL , les suspensions de Connor Ungar, Max Wanner, Lynden Lakovic et Marek Howell seront maintenues jusqu’à la fin de la saison et ces derniers devront compléter des formations de comportement et de respect avant de réintégrer l’équipe.

La Ligue de hockey junior de l'Ouest affirme que ces quatre joueurs font face à ces sanctions disciplinaires après qu’un incident est survenu le mois dernier alors que les membres de l’équipe étaient en déplacement vers Edmonton.

La WHL a déterminé que Connor Ungar, Max Wanner, Lynden Lakovic et Marek Howell avaient violé les règles de l’équipe et de la ligue même si cet incident n’était pas de nature criminelle.