Le collectif Label Brut à Jonquière : une pièce sur la difficulté à trouver sa place

Cette pièce s’adresse aux enfants à partir de huit ans et aborde la peur de ne trouver sa place ni dans son corps en perpétuelle transformation ni dans les espaces qui nous entourent.

Elle sera présentée à compter de 13 h 30.

Ce collectif français pratique la manipulation et le détournement d’objets et de matière au service d’une poésie matérielle en créant à chaque représentation le présent de l’histoire par le truchement de quelques objets.

Je l'ai beaucoup basée en fait sur mon mon expérience, moi préadolescent, adolescent, d'avoir eu une grande difficulté à trouver ma place face aux autres, parmi mes congénères préadolescents et j'ai eu beaucoup de peur à dépasser pour arriver à trouver ma place et je voulais vraiment traiter de ce sujet-là, de garder l'énergie, toujours, de vouloir avancer , a raconté en entrevue Laurent Fraunié, membre du collectif.

Le comédien Laurent Fraunié fait partie du collectif Label Brut. Photo : Radio-Canada

Ce spectacle a été présenté en ouverture du Festival Casteliers à Montréal mercredi dernier et, après son passage ici, prendra la route vers Calgary.

Dans ce spectacle, mon personnage est attiré sur scène parce qu'il y a un problème technique sur scène. Le spectacle semble commencer, mais il ne peut pas commencer, donc le personnage essaie à partir d'un tourne-disque qui est un peu rayé d'agir pour que le spectacle commence et en fait, il se fait happer par l'espace du théâtre qui n'était pas sa place a priori, mais il va être obligé de se confronter à au regard des autres, à trouver sa place dans cet espace et à se confronter à ce qui lui arrive, comme dans la vie , a-t-il poursuivi.

La pièce vient clore un triptyque amorcé il y a dix ans.

Il y a une scénographie très importante composée de rideaux, d'une succession, de rideaux, qui symbolisent un peu les étapes qu'on peut avoir à traverser dans la vie. [...] On recrée un théâtre dans le théâtre et le personnage devient un peu manipulé par l'espace qui l'entoure, comme dans nos vies, on est souvent manipulé par les choses qui nous arrivent et qu'il faut malgré tout garder à l'intérieur. Un des choix c’est d'être là, de se montrer ou de ne pas se montrer , a enchaîné Laurent Fraunié.

D'après un reportage de Julie Larouche