Avertissements de neige à Calgary et dans le sud de l’Alberta

L’agence a également publié un avis de brouillard pour Calgary et les régions situées au nord et au nord-ouest de la ville, y compris Airdrie, Cochrane, Olds et Sundre. Des plaques denses de brouillard se sont développées et provoquent une visibilité quasi nulle dans certaines zones , déclare l’agence.

Après la levée du brouillard vendredi vers midi, on s’attend à ce qu’il commence à neiger à Calgary, avec une accumulation d’environ 5 cm. Les zones au sud et à l’est de la ville devraient connaître des chutes de neige plus abondantes.

Environnement Canada a publié un avertissement météorologique pour plusieurs zones près de la frontière jeudi. Photo : Environnement Canada

Les zones visées par un avertissement de chute de neige sont :

Brooks - Strathmore - Vulcain ;

- - ; Cardston - Fort Macleod - Magrath ;

- - ; Crowsnest Pass - Pincher Creek - parc national des Lacs-Waterton;

- - parc national des Lacs-Waterton; Hanna - Coronation - Oyen ;

- - ; Lethbridge - Taber - Milk River ;

- - ; Medicine Hat - Bow Island - Suffield ;

- - ; Okotoks - High River - Claresholm .

La région du parc provincial Cypress Hills - Foremost devrait également connaître une tempête hivernale accompagnée de neige abondante avec du vent vendredi. La neige commencera tôt vendredi matin et se poursuivra toute la journée avant de diminuer vendredi soir , précise Environnement Canada.

Environnement Canada prédit que la neige la plus lourde va tomber vendredi après-midi et en soirée, et diminuera samedi.