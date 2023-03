Chronique vin : Quatre bouteilles pour le temps des sucres ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Chronique vin : Quatre bouteilles pour le temps des sucres. Contenu audio de 28 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 28 minutes

Bulles de printemps

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2019 | Code SAQ:13408929, | 17,50 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Malgré l’inflation et les coûts qui augmentent, le prix de ce cava d’Espagne reste le même. Et sa qualité aussi ! Son bouquet s’ouvre sur des parfums invitants de pomme, d’anis et de pain grillé. En bouche, les bulles fines apportent du tonus et mettent en valeur les arômes. Sans sucre ajouté, comme l’indique la mention Brut nature, ses notes salines iront à merveille avec les fameuses oreilles de crisse. Dans le Penedès, la maison Sumarroca vinifie ses vins effervescents comme en Champagne. Après trois années d’élevage, sa cuvée Gran Reserva est une valeur sûre.

Le printemps en bouteille

Élégance Viognier 2022 | Code SAQ : 15092391 | 14,50 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Avec ses parfums de papaye, de mangue et de fleurs d’oranger, ce blanc du sud de la France donne soif de printemps. À base de viognier, une variété de raisin très parfumée, son volume et sa texture en bouche rappellent le terroir rempli de soleil. Pour moins de 15 $, la qualité du vin, certifié bio, est exemplaire. Et c’est la productrice Claude Vialade qui accomplit cet exploit. La vigneronne transforme le paysage du Roussillon depuis les années 90 en misant sur l’agriculture biologique. À la tête de plus de 1000 hectares de vignes, les économies d’échelle permettent de commercialiser ce joli blanc à très petit prix qui sera un passe-partout à table.

Rouge de cabane

Meinklang Burgenland Neusiedlersee 2021 | Code SAQ : 13971164 | 18,90 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Pour accompagner les œufs et le jambon dans le sirop, ce rouge autrichien fera un tabac. Il est élaboré par la famille Michlits dans la région du Burgenland. Elle réunit les cépages rouges typiques du pays, soit le zweigelt, le blaufrankish et le St-Laurent afin d’élaborer un rouge léger, fruité et faible en alcool. Juste du bonheur ! Les parfums de framboise, de mûre et de fleurs remplissent le verre. Épicé et peu corsé en bouche, c’est le vin parfait pour accompagner les généreuses portions à la cabane.

L’érable autrement

Fove Acerum Ambré | Code SAQ : 15116621 | 52,75 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Le Mexique est connu pour sa Tequila, le Brésil pour son cachaça et la France pour son cognac, le Québec rêve de se démarquer avec son acerum. Ce spiritueux est élaboré grâce à la distillation de l’eau ou du sirop d'érable. Résultat : cette eau-de-vie met en valeur le terroir québécois. La scientifique Corinne Cluis croit tellement en cet alcool qu’elle a quitté son emploi chez le spécialiste mondial des levures Lallemand pour se consacrer à la production d’acerum. Sa nouvelle cuvée a vieilli plusieurs mois en fûts de chêne, de la même manière qu’un whisky. Délicatement épicée, elle se savoure à petites gorgées avec un bâton de tire.