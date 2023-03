Changement de garde chez Rona

M. Senecal travaillera en étroite collaboration avec le comité de direction de Rona jusqu’à ce que le poste soit pourvu de façon permanente , a souligné la porte-parole de l’entreprise Valérie Gonzalo dans un courriel.

Ce changement survient quelques mois après la vente de Rona par l’Américaine Lowe’s à Sycamore Partners, un fonds d’investissement américain. Malgré le changement de propriété, M. Cioffi est resté à la tête de l’entreprise pendant quelques mois et rien n’indiquait qu’il allait quitter le groupe.

Tony Cioffi est resté 14 mois à la tête de Lowe's Canada. Photo : lowe's canada / Normand Huberdeau

Son remplaçant a été président de la division des marchés de Loblaws pendant 10 ans. Il travaillera à partir du siège social de Boucherville, en Montérégie.

On prend toujours les gens de l’alimentation comme des grands spécialistes du secteur du détail. Mais l’alimentation et la quincaillerie, c’est très différent. Le premier, c’est 52 semaines par année, alors que la quincaillerie, c’est très cyclique. Donc, s’il reste en poste longtemps, il devra s’adapter , nous a expliqué une source bien au fait du dossier.

M. Senecal est un Franco-Ontarien. D’ailleurs, il a fait sa présentation en français, jeudi, au siège social, lors de l’annonce faite aux employés. Rona n’a pas confirmé si le prochain patron devra impérativement parler français.

Garry Senecal va assurer l'intérim de Rona. Photo : Loblaws

Dans le passé, Rona a été dirigé par un Américain, Tony Hurst, qui ne parlait pas la langue officielle du Québec. Il s’était toutefois engagé à suivre des cours et de la formation en français.

En 2016, Lowe’s avait créé la commotion en achetant Rona pour un montant de 2,3 milliards de dollars avec l’aval de la Caisse de dépôt et placement du Québec ( CDPQ ).

Mais en novembre dernier, l’entreprise américaine annonçait avoir vendu ses activités canadiennes pour seulement 400 millions de dollars, cinq fois moins que le prix payé six ans plus tôt.

Des changements à venir?

Le départ de M. Cioffi a créé une certaine nervosité au sein du personnel du siège social. Selon nos sources, certains croyaient à une restructuration. Mais Rona affirme qu’il n’y a pas actuellement de changements majeurs au sein de ses activités.

« Il s’agit du seul changement, il n’y en a aucun en lien avec le siège social, les entrepôts et les magasins. » — Une citation de Valérie Gonzalo, porte-parole de Rona

Mais il est clair que l’arrivée d’un fonds d’investissement à la tête de Rona pourrait entraîner des changements dans un futur pas trop lointain, croit une autre source consultée, en vue de faire des économies.

Oui, je le pense. Lorsqu’on fait une acquisition, on veut faire le plus de synergies possibles. Surtout un fonds d’investissement. Son but est d’augmenter le plus rapidement la valeur de l’entreprise pour pouvoir vendre après 3-4 ans , nous a confirmé cette source.

Contacté par Radio-Canada, le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), qui représente 2500 employés des Rona et des Réno Dépôt, et le syndicat des Teamsters affirment qu'ils vont suivre la situation de près lors des prochains mois.

« Ils veulent embaucher, il manque du monde dans les entrepôts. On n’a pas eu vent d’une restructuration. On continue à suivre la situation de près, mais ça ne fait pas partie des signaux qu’on a reçus », a souligné Christopher Monette, directeur des affaires publiques chez les Teamsters.

Au siège social, il y a toujours 1550 employés, confirme Rona. Sycamore pourrait toutefois vouloir revoir les systèmes mis en place, notamment l’informatique, ou éliminer des doublons, nous précise une autre source.

Comment on va faire pour augmenter les ventes et comment on fera pour réduire les dépenses? C’est un double défi. Ils ont perdu beaucoup de marchands aussi lors des dernières années. C’est une grosse question , affirme-t-elle.

Le retour de la marque Rona

En février, Sycamore Partners avait fait savoir que le nom de Rona, une marque encore forte au Québec et au Canada, allait revenir à l'avant-plan.

Les quincailleries de l’enseigne Lowe’s allaient aussi progressivement prendre les couleurs et le nom de Rona, même au Canada anglais. Le nouveau propriétaire avait aussi indiqué son intention de garder le siège social à Boucherville.

Ce retour en force de la marque Rona fait d'ailleurs l'affaire de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

Je pense que ça fonctionne mieux avec le nouvel acquéreur. Ce n'était pas son domaine à Lowe's de gérer des petits points de vente affiliés. C'est plus dans l'ADN propre de Rona. C'est plus naturel. Et ça peut aller dans les deux sens. Cette semaine, un affilié a fait l'acquisition du magasin corporatif de Farnham. Alors, ça montre l'ouverture des gens à New York , a souligné Richard Darveau, président et chef de la direction de l' AQMAT .

Il y a actuellement 450 magasins corporatifs au pays et 26 000 personnes sont employés du groupe.