Curling Canada déplore l’augmentation des commentaires misogynes contre ses joueuses

Le volume sonore de Kerri Einarson, capitaine de l’équipe canadienne, a augmenté à chacune des trois fois où elle a crié clean après avoir lancé sa dernière pierre au Tournoi des cœurs Scotties le mois dernier en Colombie-Britannique, réalisant ainsi un record en remportant un quatrième titre de championne canadienne d’affilée.

Les cris sont monnaie courante au curling, quel que soit le sexe de l’athlète, mais un petit groupe de spectateurs semble particulièrement gêné par ceux émis par les joueuses de curling.

C’est ce qu’affirme Curling Canada, qui précise que lors de grands tournois comme les Scotties, l’organisation reçoit des commentaires de partisans en ligne se plaignant que les femmes sur la glace sont trop bruyantes.

Mme Einarson a également reçu certains de ces commentaires sur les médias sociaux.

« Nous avons des voix plus aiguës, c’est comme ça. » — Une citation de Kerri Einarson, joueuse canadienne de curling

Je suis une athlète et je montre mon intensité sur le terrain. Je ne comprends pas ce que les partisans attendent de nous , se demande-t-elle.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mercredi, le responsable des relations avec les médias de Curling Canada, Al Cameron, a partagé de nouveau un article qu’il a publié dans le programme des Scotties distribué à Kamloops, en Colombie-Britannique, le mois dernier.

Il y décrit ces deux poids, deux mesures qui caractérisent certains commentaires déposés soit auprès de Curling Canada, soit directement auprès des joueuses sur les médias sociaux, par courriel et ailleurs en ligne.

« Les hommes aussi crient fort, aussi fort sinon plus, mais je ne reçois pas de courriels à ce sujet. » — Une citation de Al Cameron, responsable des relations avec les médias de Curling Canada

Il faut que cela cesse. Cela est ridicule et minimise ce que nos athlètes féminines font sur le terrain , indique-t-il.

Les plaintes adressées à Curling Canada se multiplient à l’occasion d’événements comme les Scotties. La plus fréquente plainte concerne les femmes qui crient ou hurlent trop fort .

D’autres commentaires se plaignent, entre autres, de joueuses tatouées, selon M. Cameron.

Lorsque quelqu’un me dit ce genre de choses en personne, je lui demande s’il dirait cela à un homme. Et inévitablement, la réponse est non , précise-t-il.

Les femmes sont soumises à des normes bizarres

La directrice générale de Curling Canada, Katherine Henderson, mentionne que la plupart des courriers et des courriels qu’elle reçoit des adeptes du curling féminin sont positifs. Mais elle reçoit également des plaintes concernant le maquillage qu’elles portent ou la façon dont elles se coiffent.

Je pense qu’il y a peut-être un sentiment que, pour une raison quelconque, les athlètes féminines, lorsqu’elles sont frustrées ou lorsqu’elles sont hautement compétitives d’une certaine manière, devraient se comporter un peu différemment des athlètes masculins, ce que nous pensons être une erreur , estime Mme Henderson.

Il me semble fondamentalement injuste qu’elles soient soumises à une sorte de norme bizarre fixée par quelqu’un d’autre , déclare-t-elle.

De son côté, Mme Einarson indique avoir reçu des plaintes en ligne au sujet de ses cheveux et avoir entendu parler de joueuses critiquées pour leur surpoids. Les plaintes ne sont pas toujours en ligne, et elles ne viennent pas seulement des hommes.

Quelqu’un m’a harcelée sur mon lieu de travail et m’a téléphoné pour me dire que j’étais une mère et une épouse terrible et que je ne devais pas laisser mes enfants à la maison pour aller jouer au curling , dit-elle.

Mme Einarson a des jumelles de neuf ans, toutes deux déjà très intéressées par le curling.

Je veux qu’elles puissent poursuivre leurs rêves et je ne veux pas que quelqu’un les en empêche, alors c’est quelque chose que je veux montrer à mes filles et aux jeunes , souligne-t-elle.

Les athlètes Kerri Einarson, Val Sweeting, Shannon Birchard, Briane Harris et Krysten Karwacki se rendront à Sandviken, en Suède, pour représenter l’équipe canadienne au Championnat du monde de curling féminin qui débutera le 18 mars.

Avec les informations de Bryce Hoye