Nous voulions que ce soit plus près de chez nous. [...] Nous avons donc décidé d'installer une patinoire au bord du lac, parce que c'est tout près de chez nous , explique Dakota Kuntz qui est un grand amateur de hockey comme son fils et son père.

Dakota Kuntz a tout fabriqué à la main. La patinoire dispose d’un foyer extérieur pour se réchauffer, d’une mini-patinoire, d’une piste de course de GT et d'un coin de pêche. On y trouve également une surfaceuse fabriquée à partir d'un tonneau d'eau de pluie, d'une voiturette de golf et d'un peu de vieille plomberie.

Selon le père, son fils, Trip Kuntz, passe la plupart de son temps à jouer au hockey.

La patinoire de rêve réalisée par la famille Kuntz. Photo : Radio-Canada / Adam Bent

L'une des choses que j'aime dans ce sport, c'est le stress. On est stressé et c'est vraiment amusant et agréable , affirme Trip Kuntz, 11 ans, qui fréquente l’École Margaret à Moose Jaw. Ainsi, il est le gardien de but pour l’équipe AA Moose Jaw Warriors.

Selon Trip Kuntz, le fait d'avoir une piste de hockey près de sa maison l'a aidé à développer ses compétences en tant que gardien de but. Il rêve également que son joueur préféré, Marc-André Fleury, vienne un jour jouer sur leur patinoire.

L’enfant de 11 ans a mis les initiales de sa grand-mère, Brenda Roszell, décédée récemment à la suite d'une chute, sur sa crosse de hockey, car elle l'encourageait toujours.

Dakota Kuntz a fabriqué une surfaceuse à partir d'un tonneau d'eau de pluie, d'une voiturette de golf et d'un peu de vieille plomberie Photo : Facebook / Dakota Kuntz

Ma mère adorait cette patinoire. Elle partageait toujours nos messages sur les réseaux sociaux. Elle se vantait de nous tout le temps. Elle était si heureuse que nous puissions faire cela , déclare M. Kuntz qui espère qu'une patinoire sera bientôt construite pour la communauté, qui porte le nom de sa mère.

Avec les informations de Louise BigEagle