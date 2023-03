La nouvelle Société d’habitation du N.-B. : le scepticisme règne

La ministre responsable du Logement, Jill Green, a annoncé récemment un renouvellement de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de sa plus importante décision depuis que le gouvernement est sommé d’intervenir pour aider les personnes touchées par la crise du logement.

Le porte-parole pour les Finances du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, René Legacy, voit la création de la nouvelle Société d'habitation du N.-B. comme une bonne initiative. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, voit lui aussi les choses d’un bon œil. C’est sûr que de coordonner c’est bon, parce que la ministre a mentionné que l’habitation c’est compliqué. Il y a un spectrum qui est quand même assez large, un éventail de différents problèmes et de solutions possibles, donc de l’avoir ensemble, ça peut être intéressant , croit-il.

Cette décision est, en principe, plutôt bien accueillie. D’ailleurs, rappelle le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, le Parti vert demandait depuis longtemps que le gouvernement remette cette société de la Couronne sur les rails.

Kevin Arseneau, député du Parti vert dans Kent-Nord, demandait depuis longtemps que la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick soit réanimée. Photo : Radio-Canada

Nous, ça fait longtemps qu’on dit « activez cette corporation d’habitation-là » [...], on a déjà demandé des questions en comité, et ce conseil d’administration ne s’est pas rencontré depuis les années 1990, car il avait été abandonné.

La Coalition des locataires du Nouveau-Brunswick abonde dans le même sens. Une Société d’habitation, c’est une bonne idée. Ça va nous aider à faire plusieurs choses si, et toujours si, le budget est là pour permettre, par exemple, un programme d’acquisition d’édifices pour nous permettre de préserver un parc de logements publics et de le faire croître , affirme Matthew Hayes, porte-parole de l’organisme.

Une annonce accueillie avec scepticisme

La Société d’habitation du N.-B. renouvelée sera créée en juin, en même temps que sera annoncée la stratégie sur le logement.

Nous allons publier notre stratégie de logement en juin, et dans ce document, nous parlerons de ce sur quoi nous devons nous concentrer, mais pas seulement, des programmes que nous allons mettre en place , explique la ministre Jill Green.

La ministre de Service NB, Jill Green, dit que la stratégie sur le logement sera annoncée au mois de juin. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce que cela signifie concrètement, la ministre ne veut pas le révéler. Elle reste vague aussi sur le financement qui sera accordé à la fois à la société de la Couronne ainsi qu’à la stratégie.

Il y aura un budget pour la société de logement lorsque le budget sera publié en mars, mais il y aura plus à venir à ce sujet, lié à la stratégie du logement, lorsqu'il sera publié en juin , dit Jill Green.

Justement, la question du budget est fondamentale. Au niveau du budget, on va voir quelles sont les ressources qu’ils allouent , lance Kevin Arseneau.

Si c’est juste un rebranding, si c’est juste du marketing, on prend la même chose et on ajoute zéro nouvelle ressource, on le sait qu’avec les ressources actuelles on n'arrive pas à un mandat d’améliorer l’accès au logement social au Nouveau-Brunswick , déplore-t-il.

La crise du logement affecte des locataires dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick, tant en milieu urbain que rural. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

J’espère que c’est pas juste une annonce pour acheter un peu plus de temps, pour continuer à étudier, rebâtir la structure et trouver de nouveaux gestionnaires pour refaire l’équipe, parce que, essentiellement à elle seule, cette annonce ne règle pas le problème de logement , rappelle René Legacy, qui s’inquiète de voir que la stratégie n’est toujours pas prête.

C’est quand même un gouvernement qui n’a pas encore démontré qu’il est vraiment engagé envers cette crise de logement-là [...], c’est un réaménagement administratif qui n’augmentera pas le parc de logements abordables dans un temps immédiat , souligne Matthew Hayes, porte-parole pour la Coalition des locataires du Nouveau-Brunswick.

La Société d’habitation existe depuis les années 1960

La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, comme d’autres semblables ailleurs au pays, existe depuis les années 1960 et son mandat ressemble à celui de la nouvelle société de la Couronne.

C'était une société très active dans les années 1970 et 1980, même dans les années 1990, et elle avait un très bon mandat , explique la ministre Green.

La situation actuelle, selon la ministre, impose de réveiller la Société d’habitation du N.-B. de sa longue léthargie. Nous sommes de retour dans une crise du logement, nous devons donc revigorer cette société et la faire perdurer , dit-elle.

Plusieurs souhaitent que la nouvelle Société d'habitation du N.-B. serve à aider ceux qui sont le plus touchés par la crise du logement. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les membres du conseil d’administration ne seront plus des fonctionnaires, mais choisis à l’extérieur de la structure gouvernementale. Le deuxième changement sera le regroupement, au sein de cette société de la Couronne, des services d’ingénierie, qui sont actuellement fournis par Transports et Infrastructures, ainsi que le Tribunal sur la location de locaux d’habitation, qui est actuellement au sein de Service Nouveau-Brunswick.

Pour la Coalition des locataires du Nouveau-Brunswick, cela soulève des doutes.

Le porte-parole pour la Coalition des locataires du Nouveau-Brunswick, Matthew Hayes, souhaite que la création de la nouvelle Société d'habitation soit accompagnée de mesures concrètes. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Par courriel, Matthew Hayes explique : ce qu'on avait en tête, c'était plutôt un Tribunal qui fonctionne comme un vrai tribunal, un corps adjudicatif, avec beaucoup plus de pouvoir, pour protéger le droit au logement des locataires de la province face aux propriétaires. Nous ne sommes pas de l'avis que ce changement nous amène dans cette direction, mais dans le sens inverse , déplore-t-il.