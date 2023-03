Le neurologue libanais attendu au Bas-Saint-Laurent obtiendra son permis de travail

Le Dr Wissam Rizk a obtenu l'assurance qu'il recevra au cours des prochains jours le document attendu depuis plus de trois mois.

Le médecin spécialiste se dit maintenant soulagé. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour arriver ici , ajoute le Dr Rizk.

Celui qui a été formé au Liban et en France a signé un contrat pour exercer à l'hôpital régional de Rimouski, mais était dans l’impossibilité de travailler en raison d’embûches administratives et des délais de traitement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Bien qu’il soit heureux du dénouement, le neurologue demeure prudent. Il a appris la bonne nouvelle du député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, sans toutefois recevoir de lettre officielle d’Ottawa.

« Je serai beaucoup plus rassuré quand j'aurai le permis entre les mains. Un papier concret et réel. » — Une citation de Dr. Wissam Rizk, neurologue

Sa date d'entrée en poste à l'hôpital régional de Rimouski demeure toujours inconnue pour l'instant.

Le député fédéral bloquiste se réjouit que le médecin spécialiste puisse ainsi rester à Rimouski. Maxime Blanchette-Joncas déplore cependant les délais de traitement du gouvernement. M. Rizk n’est pas le seul à devoir faire face à l’angoissante incertitude associée à l’attente d’une demande à Immigration Canada, évaluée à 153 jours par le ministère lui-même , mentionne-t-il.

Maxime Blanchette-Joncas, député du Bloc québécois dans la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques Photo : Bernard Thibodeau

L’élu de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques promet de continuer à faire pression pour un rapatriement complet des compétences en immigration à Québec.