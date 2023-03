Des médecins entrepreneurs impatients de retrouver leur bistouri

Lorsqu’elles ont reçu au mois de février la réponse du ministre de la Santé les informant de son intention de refuser leur demande de permis pour un centre de chirurgie privé, Marie et Perry Gdalevitch ont sursauté.

Tant que je travaille, c’est correct, mais disons que ça commence à être difficile [financièrement] , affirme la Dre Marie Gdalevitch.

Cette dernière est chirurgienne en orthopédie depuis quelques années à l’Hôpital de Verdun, dans le centre-sud de Montréal.

Elle et sa sœur, spécialisée en chirurgie plastique, ont investi deux millions de dollars pour aménager deux blocs opératoires à la ville de Mont-Royal. Elles s’attendaient à obtenir un permis dans les mois suivant leur demande en novembre 2021 pour y réaliser des actes médicaux couverts et non couverts par la RAMQ .

Or, pour l’instant, même si tout est prêt, elles ne peuvent y réaliser aucune chirurgie.

Notre but était d’avoir un centre pour faire des cas de la liste d’attente au public , affirme Marie Gdalevitch.

À elle seule, cette spécialiste canadienne en allongement de membres et correction de difformités a près de 300 patients inscrits sur sa liste d’attente en orthopédie.

Et il n'y a pas que sa liste qui explose. C'est le cas un peu partout au Québec, un phénomène apparu en pandémie et que le réseau public ne parvient pas à résorber.

Selon les données du ministère, près de 40 000 patients en orthopédie figurent sur les listes d’attente à travers le Québec, dont plus de 6300 depuis plus d’un an. Cette spécialité est de loin celle qui compte le plus de patients en attente, que ce soit pour une hanche ou un genou, par exemple.

En chirurgie plastique, la spécialité de sa sœur, c’est environ 30 % des 8265 patients qui attendent depuis plus d’un an. La plastie couvre des interventions essentielles, dont des reconstructions mammaires à la suite de cancers, la correction de difformités chez des patients victimes d’accidents de la route ou l'engourdissement d'une main.

Le ministre de la Santé avait présenté un plan en juin 2021 devant permettre de résorber les listes au niveau prépandémie pour mars 2023. La pénurie de main-d’œuvre infirmière a changé les plans.

À ce jour, les centres de chirurgie privés réalisent de 10 % à 15 % du volume de chirurgie.

Des appuis de leurs associations

Dès qu’elles ont reçu la lettre de refus du ministre de la Santé, les deux sœurs ont aussitôt préparé une demande de révision.

Elles comptent sur l’appui de leurs associations professionnelles.

Les orthopédistes veulent opérer et il n’y a rien de plus frustrant que de recevoir des patients qui veulent juste savoir quand ils vont être opérés , affirme la nouvelle présidente de l’Association d’orthopédie du Québec, Véronique Godbout.

La Dre Godbout, qui pratique dans le réseau public à l’Hôpital Notre-Dame, à Montréal, estime que le Québec doit faire plus de place au privé en santé.

« Nous ne sommes pas les premiers dans le monde à vouloir intégrer du privé avec du public. Je pense qu’on est rendu là au Québec, je pense qu’on est en retard même! » — Une citation de Véronique Godbout, présidente de l’Association d’orthopédie du Québec

Quant au président de l’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, le Dr Eric Bensimon, il estime que le processus d’octroi de permis soulève des questions.

On voudrait un processus transparent, qu’on sache ce que ça prend pour obtenir un CMS [centre médical spécialisé] , clame le Dr Bensimon.

« On ne peut pas construire un CMS de bonne volonté, de bonne foi, et au bout du compte se faire dire peut-être qu’on va vous donner le permis, peut-être que non. Ce sont des investissements majeurs. » — Une citation de Eric Bensimon, président de l’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec

Selon nos informations, deux chirurgiens plastiques ont fait l’acquisition au début de la COVID d’un bâtiment sur une rue commerciale à Westmount en plus d’y aménager six blocs opératoires. Un investissement de plusieurs millions de dollars. Une page web en anglais fait la promotion des services de chirurgie esthétique qui y seraient offerts.

Deux ans plus tard, les deux chirurgiens entrepreneurs ont dû rehausser leur hypothèque à 15 millions de dollars en plus de jongler avec des hypothèques légales du milieu de la construction.

Selon une source qui connaît bien le milieu, les deux médecins ont pris un risque financier audacieux. Ces derniers ont préféré ne pas accorder d’entrevue.

Un réseau public amputé?

Le ministre de la Santé Christian Dubé a déjà mentionné en entrevue qu’il n’était pas favorable à de nouveaux centres de chirurgie privés en esthétique, compte tenu de la pénurie d’infirmières dans le réseau public.

Dans la lettre de refus reçue par les sœurs Gdalevitch, on précise notamment qu’une situation de pénurie de main-d’œuvre et un manque de disponibilité médicale sont présents dans le même secteur administratif .

Marie Gdalevitch dit comprendre ces inquiétudes. Mais l’infirmière qui va partir de l’hôpital, elle va partir, peu importe, et si vous fermez le privé, elle ne va pas rester dans l’hôpital parce que vous avez fermé du privé , soutient-elle.

La plupart des infirmières qui travailleraient avec elle et sa sœur proviendraient d’autres CMS privés ou d’agences de placement de personnel infirmier, selon un document soumis au ministère.

À l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui compile les données sur les effectifs infirmiers au Québec, on ne dispose pas de données spécifiques sur le nombre d’infirmières en CMS .

Au mieux, on précise que plus de 9 % des 76 000 infirmières qui ont un emploi au Québec travaillent dans le secteur privé , y compris en agence, en pharmacie et en CMS .

Appelée à réagir la semaine dernière face aux projets d’hôpitaux privés de la CAQ, la présidente de la CSN , Caroline Senneville, soutenait que la grande majorité du personnel qui œuvrera dans ces nouveaux hôpitaux proviendra forcément du réseau public, déjà aux prises avec de sérieuses pénuries de main-d'œuvre .

Selon le groupe Médecins québécois pour le régime public, la sous-traitance de chirurgies payées par la RAMQ doit demeurer une solution à court terme.

Si on souhaite éviter de renforcer davantage un système de santé à deux vitesses, il est essentiel, à court terme, que l’octroi de permis aille prioritairement aux CMS qui prennent en charge des chirurgies de la liste d’attente du réseau public, c’est une approche de réduction des méfaits , déclare son président, le médecin de famille Mathieu Isabel.

« À moyen et long terme, c’est l’existence même des CMS qu’il faut remettre en question. En continuant à développer un réseau parallèle de CMS , on risque de revivre, avec ces entreprises, certaines problématiques similaires à ce qu’on voit actuellement avec les agences privées de placement. » — Une citation de Le Dr Mathieu Isabel, président de Médecins québécois pour le régime public

Outre le débat autour des infirmières, d’autres craignent également que des hôpitaux soient dégarnis de leurs médecins spécialistes.

Perry Gdalevitch explique avoir quitté le réseau public il y a quelques années pour des raisons personnelles.

J'étais la seule plasticienne à l'Hôpital de Saint-Eustache , précise-t-elle. Je n’avais pas le droit d'avoir de vacances, j'étais toujours de garde, je n’avais plus de vie. Elle explique n’avoir eu d’autre choix que de remettre sa démission.

Aujourd’hui, elle est libre de son horaire et loue du temps opératoire dans d’autres centres de chirurgie privés pour recevoir sa clientèle. J'adore la reconstruction mammaire, c’est ma passion , dit-elle.

Au CISSS des Laurentides, la porte-parole Dominique Gauthier écrit que le recrutement prévu en 2023 de nouveaux médecins spécialistes nous permettra assurément d’augmenter notre offre de service à la population .

Cette dernière cite également une entente avec un nouveau CMS qui devrait permettre d’augmenter le nombre de plateaux techniques dédiés aux chirurgies d’un jour dans les Basses-Laurentides .

L’esthétique pour financer les équipements

Selon le plan des deux sœurs, 25 % du temps opératoire de leur centre de chirurgie serait consacré à des actes médicaux non couverts par la RAMQ .

La demande est énorme pour de l'esthétique et les gens viennent et veulent leur chirurgie pour demain matin , affirme Perry Gdalevitch.

Selon elle, il y a un marché qui autrement alimente le tourisme médical à l’étranger.