Le financement des infrastructures municipales dépendra à 100 % des revenus de l’Alberta

Cette enveloppe provinciale finance des projets d’infrastructure, comme des ponts, des routes, des hôpitaux et des projets de transport en commun.

Jusqu'à présent, le taux en vertu duquel variait le financement accordé aux projets d'infrastructure des municipalités correspondait à 50 % du taux de variation des revenus provinciaux. Désormais, ce sera 100 %.

Concrètement, cela veut dire que ce financement connaîtra des hauts et des bas plus prononcés. Les projets des municipalités seront plus affectés par les montagnes russes des revenus pétroliers dont dépend la province, qui sont très volatiles.

Pour atténuer cet effet, l’Alberta légifère pour que cette variation ne prenne effet qu’après un délai de trois ans, pour donner de la prévisibilité aux municipalités.

Le ministre des Finances Travis Toews reconnaît qu’il y aura des hauts et des bas dans le financement.

À long terme, nous nous attendons à ce que ces revenus augmentent. C’est une attente raisonnable, mais il pourrait y avoir des années anormales, où les revenus diminuent significativement et les municipalités verront leur financement diminuer , a-t-il expliqué jeudi.

Une enveloppe plus petite qu’auparavant

Le financement des municipalités a beaucoup changé, ces dernières années. Le gouvernement conservateur uni, élu en 2019, a fait adopter une première version de ce nouveau cadre fiscal cette année-là, mais a ensuite reporté son implantation et étiré le financement restant sur plusieurs années.

L’enveloppe de financement pour les projets d’infrastructure est donc passée d’un sommet de 1,9 milliard de dollars en 2017-2018 à un creux de 485 millions de dollars en 2022-23.

Avec la nouvelle formule de financement, l’enveloppe sera pourvue de 722 millions de dollars en 2024-25 et devrait croître à 813 millions de dollars l’année suivante, selon les projections du gouvernement.

Cette enveloppe ne représente toutefois qu’une des sources de financement des municipalités pour leurs projets d’infrastructure.

Surprises, inquiétudes et satisfaction

La présidente de l’association des municipalités urbaines de la province, Cathy Heron, est heureuse que le gouvernement ait enfin modifié le modèle de financement, car il offre plus de prévisibilité et de gains potentiels aux municipalités.

Elle croit toutefois que le financement de 722 millions de dollars est nettement insuffisant. Son organisation souhaiterait obtenir un milliard de dollars de plus, afin de pallier le déficit d'infrastructures de la province.

« C'est notre problème : nos infrastructures ne sont pas amusantes ou sexy, mais on a besoin de conduites d'eau et d'égoûts pour attirer des investissements étrangers. » — Une citation de Cathy Heron, présidente de l'Association des municipalités de l'Alberta

Nous n’avons pas l’argent, honnêtement, et nous ne voulons pas voir l'impôt foncier augmenter, parce que cela cause des enjeux d’abordabilité pour les Albertains, ajoute Cathy Heron.

Les municipalités devront être très créatives pour financer leurs prochains projets , affirme-t-elle, ajoutant que la collaboration pourrait être plus nécessaire que jamais. Son association n'a toujours pas conclu d'entente avec l'Association des municipalités rurales pour trouver une formule de répartition du financement.

Elle est toutefois heureuse que le gouvernement albertain augmente le financement opérationnel des municipalités, qui passera de 30 à 60 millions de dollars cette année. C’est une surprise et une bonne nouvelle pour nous , avoue-t-elle.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, elle, ne s’est pas montrée inquiète de la nouvelle formule de financement pour les infrastructures.

Dans les mauvaises années, nous avions moins d’argent, alors je ne le vois pas comme négatif, mais plutôt positif. Si notre financement d’infrastructure est indexé [entièrement aux revenus de la province], nous allons bénéficier de la croissance de la province. Nous n’avions pas cet avantage dans le passé , note-t-elle.

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, n’était pas disponible pour réagir à ce nouveau modèle de financement.