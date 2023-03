Le redoux force la Station récréotouristique de Gallix à réduire ses activités

Le 8 mars, à 15 heures, il faisait 10,5 degrés Celsius à Sept-Îles, soit le point le plus chaud au Québec à ce moment précis selon Environnement Canada.

Notre équipe est arrivée sur le terrain et il n’y avait plus de neige du tout sur les pistes des glissades. C’est finalement le soleil, mais surtout la pluie qui a eu raison de la glissade cette année , explique la coordonnatrice des communications de la station de Gallix, Shanna Maltais.

Shanna Maltais est la directrice marketing de la station de ski Gallix. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La station indique que ce secteur présentait déjà un couvert de neige minimal depuis quelques semaines en raison du peu d'accumulation de neige.

Un peu comme le givre qui vient protéger les fleurs, la neige naturelle du début de saison, qui vient protéger le sol, fond difficilement. Cette couche de protection s’est fait attendre. On ne l’a pas eu de bonne heure cette année. On a dû la faire en neige artificielle. On a manqué de neige naturelle , raconte Shanna Maltais en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Les pentes pour la glissade en tubes à Gallix sont fermées pour le reste de la saison. Photo : Station Gallix

La saison de ski compromise?

La station a aussi fermé jeudi et vendredi les pistes destinées aux amateurs de ski et de planche à neige.

Elle demande au public de ne pas faire l’ascension de la montagne ni d’utiliser les pistes pour le moment.

La neige est très molle, ce qui représente un risque de gratter les parois de la montagne, lesquelles sont jonchées de roches, d'arbres et de cavités. Laissons le froid faire son travail et, avec un peu de chance, nous aurons encore quelques semaines pour pratiquer vos sports de glisse préférés , précise sur Facebook la station Gallix.

Si les prochaines semaines amènent des températures froides, la station Gallix espère toutefois rouvrir pour encore quelques fins de semaine ses pistes pour les sports de glisse.