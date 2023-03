Un centre d’amitié autochtone ouvre ses portes à Gatineau

C’est en présence, entre autres, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et de la directrice générale du CAAM , Charlotte Commonda, que l’ouverture d’un prochain point de service du CAAM a été officialisée, vendredi.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Les résidents autochtones de Gatineau pourront ainsi bénéficier d’une panoplie de services de soutien, d'accompagnement et d'information. Des cours de langues autochtones, du soutien aux étudiants ainsi que de l’aide pour naviguer dans le système de santé seront offerts par le centre.

« C'est un endroit pour avoir des services, c'est un endroit pour partager la langue, la culture, c'est aussi un endroit pour faire des ponts de nation en nation. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Alors que de nombreux jeunes Autochtones viennent à Gatineau pour poursuivre leurs études, la directrice générale du CAAM croit que l’ouverture de ce centre permettra aux étudiants de trouver un point d’appui pour réussir la transition entre leur communauté et la ville.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki (CAAM), Charlotte Commonda Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Nous devons tous faire la transition entre l’école primaire et le secondaire , indique Charlotte Commonda qui rappelle que les jeunes Autochtones vivent très souvent un choc culturel lorsqu’ils doivent quitter leur communauté pour étudier en ville.

La directrice du CAAM a elle-même dû surmonter cette épreuve. C’est difficile de s’intégrer, de comprendre la ville. On n'avait même pas de feu rouge, et donc il a fallu apprendre à traverser la rue, apprendre le système de bus, c'était difficile. Beaucoup d'entre nous n'ont malheureusement pas pu terminer leurs études.

Tandis qu’un recensement est en cours pour chiffrer le nombre d’Autochtones à Gatineau, Mme Commonda est d'avis que ce nouveau centre servira des milliers de personnes dans la municipalité.

Un lieu temporaire

Affilié au Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, le point de service de Gatineau ouvrira temporairement ses portes à la Cabane en bois rond, au 331, boulevard de la Cité-des-Jeunes, dans le secteur de Hull, en attendant de trouver un endroit permanent et adéquat aux besoins des citoyens autochtones de Gatineau.

Un centre d'amitié commence souvent comme ça, on loue des locaux, on fait des activités et éventuellement on investit dans l'infrastructure , explique Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec.

Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Interrogée sur l'option de déménager au centre Asticou, que le gouvernement fédéral cherche à vendre ou à reconvertir, Tanya Sirois s’est montrée disposée à accueillir toutes les options. On est ouvert à toute possibilité de développement , a concédé Mme Sirois en point presse.

Pour le moment, le CAAM de Gatineau qui emploiera moins d’une dizaine d’employés offrira une diversité de services d'accompagnement aux citoyens autochtones de la ville. Mais d’autres services comme du logement, une clinique de santé ou une garderie pourraient s'ajouter au cours des prochains mois en fonction des besoins dans la région.

Chacun des centres d'amitié a développé son ADN, sa façon de faire , explique le ministre Lafrenière. Ce que je tente de faire comme approche, c’est de ne pas imposer une seule vision, d'y aller avec la réalité locale; donc, dans certains endroits, il y a des programmes qui ont été développés, qui sont très différents.

Le centre qui a bénéficié de 100 000 $ de subvention de la part du gouvernement du Québec sera géré par et pour les Autochtones , souligne Tanya Sirois.

Avec les informations de Nelly Alberola et de Rebecca Kwan