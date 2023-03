Le manque de financement force la fermeture d’un centre LGBTQ+ à Regina

Un centre communautaire LGBTQ+ du centre-ville Regina fermera ses portes le 31 mars prochain, par manque de financement. Le centre Space, situé sur la rue Albert, est un service de l'organisme à but non lucratif UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity.

Dans cet article, nous utilisons le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, conformément aux souhaits des personnes non binaires mentionnées. Les accords ont été faits au masculin ou au féminin selon la préférence exprimée par chacune.

Tous les services offerts au centre Space seront relocalisés dans les locaux de UR Pride à l'Université de Regina, selon la directrice générale de l'organisme, Ariana Giroux. Elle ajoute que la prise de cette décision n'a pas été facile.

En raison d'un manque de ressources et d'une tendance que nous avons observée dans le secteur à but non lucratif LGBTQ+ au Canada, il y a moins de fonds disponibles , observe-t-elle.

Ariana Giroux précise que l'objectif de l'organisation est de disposer à nouveau d'un espace communautaire, à l'avenir. Le rêve d'avoir un espace sobre et ouvert toute l'année pour la communauté queer n'est pas terminé. À l'interne, nous considérons cela comme simple un obstacle dans notre parcours , nuance-t-elle.

La directrice générale de UR Pride affirme également que la fermeture du centre est une conséquence de la précarité dans les financements des organismes. En effet, le centre Space est principalement financé par des subventions, y compris un financement initial du gouvernement fédéral.

Mais la plupart des subventions disponibles pour de tels centres sont liées à des projets spécifiques et ne peuvent être investies ailleurs, d'après Ariana Giroux. Il est donc difficile d'obtenir un financement permanent pour le paiement du loyer, par exemple.

En tant que personne travaillant dans le secteur queer, je remarque que c'est épuisant. Les gens se font attaquer, se font harceler publiquement et sont scrutés au microscope , souligne Ariana Giroux.

Manque de financement répandu

Jacq Brasseur, qui occupe la direction générale Ivy + Dean Consulting, affirme que l'incertitude constante en matière de financement décourage les leaders queers de la communauté et rend difficile le maintien des efforts des organismes à but non lucratif LGBTQ+ .

En plus des pressions générales liées à la gestion d'une organisation, iel explique que les femmes transgenres ainsi que les personnes de couleur transgenres et queer sont menacées.

Les organisations constatent que les bailleurs de fonds s'intéressent au financement des communautés LGBTQ+ , mais uniquement de manière très précise , ajoute Jacq Brasseur.

Je pense qu'il y a une sorte de désir de pouvoir cocher une case et de dire "Écoutez, nous ne détestons pas les personnes homosexuelles, nous avons soutenu la communauté une fois", mais ce n'est pas suffisant , souligne-t-iel.

Jacq Brasseur estime qu'un financement et un soutien provincial devraient être disponibles pour ce type d'organisations.

UR Pride n'est pas la seule organisation soutenant la communauté LGBTQ+ en Saskatchewan à éprouver des difficultés.

La semaine dernière, l’organisme OUTSaskatoon a annoncé le licenciement de neuf membres du personnel ainsi que la démission de la directrice générale à cause d’un manque de financement.

En septembre dernier, le conseil d'administration de Moose Jaw Pride a voté la dissolution de l’organisation à l'unanimité en raison d'importants passifs financiers.

Avec les informations de Emily Pasiuk