Soins obstétricaux : un hôpital du Nord de l’Ontario craint de manquer de ressources

Au cours de la dernière année, c’est arrivé à plusieurs reprises qu’on n’avait pas soit le personnel infirmier, d'anesthésistes ou de chirurgien pour assurer [la disponibilité du service] , relate France Dallaire, directrice générale de l’établissement.

Dans ces circonstances, l’hôpital envoyait les patientes à Hearst ou Timmins, mais en raison de la distance à parcourir pour y accéder, il est parfois irréaliste de déplacer des patientes, selon Mme Dallaire.

« Au cours des deux dernières années, une mère a accouché dans une ambulance entre Hearst et Kapuskasing, on a eu à accoucher des jumeaux de 25 semaines à Kapuskasing alors qu’on n’était pas outillé ou préparé pour faire ça. Dans notre urgence ici, on a accouché quelqu’un dans une salle de bain. »