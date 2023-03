Au moins un suspect recherché dans le vandalisme de 18 autopatrouilles du SPVM

Le suspect est un jeune homme blanc, qui ne portait que des vêtements de couleur noire : une tuque, un cache cou, un manteau, un chandail de style « hoodie » ainsi que des pantalons jogging.

Ces méfaits sur des véhicules de patrouille du SPVM sont inacceptables et constituent clairement une atteinte au symbole de loi, d'ordre et de paix que nous représentons. Mais, au final, ils ont surtout eu pour effet de nuire à notre capacité d'intervenir d'urgence auprès des citoyens afin d'assurer leur sécurité , a écrit dans une note interne le directeur adjoint par intérim, Jean-Michel Sylvestre, à la tête de la direction de la gendarmerie.

Tard dans la soirée de mercredi dernier, les pneus de 18 véhicules-patrouilles ont été crevés à l'aide d'un couteau aux postes de quartier 23 principalement, ainsi qu'aux postes de quartier 22 et 38.

Les véhicules sont temporairement retirés de la flotte du SPVM , afin d'être réparés. Pour éviter que d'autres véhicules ne soient endommagés, la surveillance a été augmentée dans tous les stationnements de la police de Montréal.

De plus, l'enquête sur ces méfaits a été priorisée et tous les effectifs requis ont été déployés afin que nous puissions appréhender le ou les responsables , a ajouté par écrit le directeur adjoint.

Contacté dans les heures qui ont suivi les actes de vandalisme, le Service de police de la Ville de Montréal a affirmé prendre la situation très au sérieux.

« Assurer la sécurité de nos policières et policiers est une préoccupation constante du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les gestes posés hier soir sont inacceptables et mettent à risque à la fois la sécurité des policiers et celle des citoyens. Des moyens sont mis en œuvre depuis hier soir afin d’éviter une récidive et tenter d’identifier les responsables. »