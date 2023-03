Luc Richer tire sa révérence au sein de Motivaction Jeunesse

Après deux décennies à s'impliquer auprès de jeunes en difficulté scolaire et issus de l'immigration, le directeur général de l'organisme, Luc Richer, tire sa révérence.

Au micro de l'animateur Guillaume Dumas à l'émission C'est encore mieux l'après-midi, Luc Richer est revenu avec nostalgie sur son parcours au sein de Motivaction jeunesse, son « bébé » qu'il a fondé il y a 24 ans, en janvier 1999.

Il était temps de penser à moi, mais aussi à l'organisme. L'organisme avait besoin d'idées fraîches explique-t-il.

Son départ avait été annoncé à l'automne, Luc Richer a officiellement quitté la semaine dernière, afin que la transition se déroule en douceur. Sa successeure, Marie-Christine Lafrance, a depuis repris le flambeau.

Luc Richer est convaincu que l'organisme est désormais entre de bonnes mains et se dit heureux que Motivaction Jeunesse soit devenu un « joueur actif » dans l'intégration de nouveaux arrivants et d'immigrants à Québec.

Quand on lui demande qu'elle a été sa plus grande fierté, il répond aussitôt : D'avoir réussi à partir d'idées originales et audacieuses, à avoir un impact dans la communauté pour la jeunesse. Sentir que nos actions ont eu une utilité sociale.

Luc Richer s'est impliqué depuis 25 ans auprès des décrocheurs et de jeunes issus de l'immigration pour les motiver à la réussite scolaire à travers le sport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Malgré ce départ, Luc Richer sera occupé. Il gérera l'organisation du défi du Cap-Blanc qui aura lieu les 26 et 27 mai prochain à Québec. Il souhaite également continuer de s'impliquer en donnant des conférences.

Il n'écarte pas un éventuel saut en politique.

Défis d'avenir

La nouvelle directrice de Motivaction, Marie-Christine Lafrance, est bien en selle.

Les défis sont importants car Motivaction Jeunesse reçoit un financement à la mission, qui n'est pas récurrent, ce qui limite les options de l'organisme.

L'organisme emploie 23 travailleurs impliqués dans des milieux scolaires et communautaires. En 2023 on est très orientés vers la clientèle issue de l'immigration, dans les classes de francisation explique-t-elle.

Si les astres sont alignés, Mme Lafrance souhaiterait que l'organisme puisse s'étendre ailleurs dans la grande région de Québec, en Chaudière-Appalaches notamment.