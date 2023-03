L’Ontario songe à interdire l’application TikTok dans ses écoles

En point de presse, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a dit s'inquiéter des impacts de l'utilisation excessive de cette l'application sur la confidentialité des données, mais aussi sur la santé mentale à court et long terme des élèves de l'Ontario.

Je suis troublé par l'impact de cette technologie sur les jeunes dans le système scolaire, en termes de sécurité et de confidentialité, mais aussi en ce qui a trait à la santé physique et mentale et à la cyberintimidation , a déclaré le ministre.

Nous évaluons en ce moment, au sein du gouvernement, la possibilité d'étendre l'interdiction dans les écoles.

Le gouvernement de l'Ontario a commencé jeudi à supprimer l'application du réseau social TikTok de tous les appareils fournis par le gouvernement provincial. Les campagnes publicitaires du gouvernement seront également supprimées du réseau social.

Ottawa et plusieurs provinces interdisent également le téléchargement et l'utilisation de l'application TikTok à leurs fonctionnaires. Photo : Reuters / Danish Siddiqui

Stephen Lecce a admis qu'il pourrait être difficile de mettre en oeuvre une telle interdiction dans les établissements scolaires. Le personnel scolaire, reconnaît-il, peine déjà à faire respecter l'interdiction des cellulaires en classe, une mesure provinciale en vigueur depuis 2019.

Le réseau social TikTok, dont la société mère est basée en Chine, fait l’objet de beaucoup de critiques sur sa gestion des données personnelles.