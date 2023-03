Les ventes de vinyles dépassent celles de CD aux États-Unis

Pour la première fois depuis 1987, il y a eu plus de disques vinyle que de CD vendus aux États-Unis l’an dernier, preuve de l'engouement pour ce format rétro, mais très à la mode.

Les ventes de disques vinyle ont augmenté de 4 % en 2022, selon les données dévoilées jeudi par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Les chiffres des ventes de vinyles avaient déjà dépassé en 2020 ceux des ventes de CD, ou disques compacts. C'est toutefois la première fois que le nombre de vinyles vendus dépasse celui des disques compacts, inventés et développés par Philips et Sony en plus d'avoir été une révolution dans les années 1980.

En 2022, c’est donc 41 millions de vinyles qui ont été vendus aux États-Unis contre 33 millions de CD.

Mode et nostalgie au service des vinyles

Par un double effet de mode et de nostalgie, et alors qu'il avait quasiment disparu, le vinyle a opéré un retour ces dernières années, déclenchant la relance de la fabrication de platines à tête de lecture analogique, qui peuvent être de très bonne qualité et coûteuses.

La popularité des disques vinyle a aussi entraîné une augmentation des ventes de tourne-disques. Photo : Getty Images / Matt Cardy

Malgré ce regain de popularité des disques, la musique en ligne règne toujours : 13,3 milliards de dollars américains (18,3 milliards de dollars canadiens) de chiffre d'affaires en 2022 aux États-Unis, soit 84 % des 15,9 milliards de dollars américains (21,9 milliards de dollars canadiens) pour la vente de musique au total.

Pour la partie numérique, la musique payante par abonnement à une plateforme compte pour 77 % du marché, soit pour la première fois, plus de 10 milliards de dollars américains (13 milliards de dollars canadiens).

Quelque 92 millions de personnes écoutent de la musique en ligne et paient pour ce service aux États-Unis, contre 84 millions l'an passé, selon la RIAA – un chiffre également record.