C’est le constat que fait la Fédération, en se basant sur les plus récentes données de la Société d’habitation du Québec.

Sur les 1407 HLM que compte la région, seulement 805 logements sont en très bon, en bon état ou sont jugés acceptables selon l’indice d’état gouvernemental.

Le reste, soit 602 logements, ce qui correspond à 43 % du parc de HLM régional, est quant à lui en mauvais ou très mauvais état.

Le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec, le Lac-Saint-Jean, donc dans plusieurs régions, c’est 20 % du parc qui est en mauvais état. En Gaspésie, c’est deux fois plus puis c’est dans certaines villes, c’est vraiment inquiétant , affirme le coordonnateur de la FLHLMQ , Robert Pilon.

« On pense que la Gaspésie a été un peu oubliée. » — Une citation de Robert Pilon, coordonnateur à la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec

Robert Pilon, coordonnateur à la Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En Gaspésie, onze offices municipaux d’habitation disposent d’un parc de logements sociaux en bon état, dont Port-Daniel-Gascons, Cap-Chat – Les Méchins et Sainte-Anne-des-Monts.

La situation est toutefois plus difficile pour les offices de Chandler, de la Baie-des-Chaleurs ou de la région de l’Estran notamment, où une grande proportion des HLM est en mauvais état.

Les offices de Carleton, de Chandler, de la Baie-des-Chaleurs [qui regroupe les villes de New Richmond, Paspébiac, Bonaventure] et de Grande-Rivière sont les endroits où on a entre 50 % et 77 % qui sont en mauvais ou en très mauvais état , précise M. Pilon.

Échantillonnage du nombre de logements par office municipal d’habitation Échantillonnage du nombre de logements par office municipal d’habitation Office municipal d'habitation Nombre de logements Bon état (%) Mauvais état (%) Port-Daniel--Gascons 17 100% - Cap-Chat--Les Méchins 136 100% - Sainte-Anne-des-Monts 177 79% 21% Gaspé 245 64% 36% Îles-de-la-Madeleine 136 63% 37% Carleton--Saint-Omer 42 50% 50% Chandler 184 41% 59% Baie-des-Chaleurs 209 33% 67% Grande-Rivière 80 23% 77% Grande-Vallée 13 - 100% Maria 20 - 100% Pointe-à-la-Croix 21 - 100%

Sortir le portefeuille

Une cure de jouvence serait nécessaire pour remettre en état le parc de logements à loyer modique selon Robert Pilon.

Selon la Fédération, les travaux de rénovation coûteraient un peu plus de 13 millions de dollars seulement pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le gouvernement peut investir de nouvelles sommes pour construire de nouveaux logements, mais ça donne quoi si on laisse se dégrader ceux qu’on a déjà , se questionne M. Pilon.

Coûts estimé des travaux de rénovation par office municipal d’habitation Coûts estimé des travaux de rénovation par office municipal d’habitation Office municipal d'habitation Nombre de logements Coût estimé des travaux ($) Sainte-Anne-des-Monts 177 527 829 $ Percé 27 259 150 $ Gaspé 245 2 735 821 $ Îles-de-la-Madeleine 136 1 224 524 $ Carleton--Saint-Omer 42 29 394 $ Chandler 184 2 121 733 $ Baie-des-Chaleurs 209 2 736 631 $ Grande-Rivière 80 2 972 171 $ Grande-Vallée 13 5 971 $ Sainte-Thérèse-de-Gaspé 13 25 810 $ Saint-François D'Assise 16 82 642 $ Maria 20 151 565 $ Cloridorme 6 48 806 $ Pointe-à-la-Croix 21 206 311 $

À la suite d’une entente Ottawa-Québec en matière de logement, France Élaine Duranceau, la ministre québécoise responsable de l’Habitation, dispose d’une enveloppe de 2,2 milliards de dollars destinée à la rénovation des HLM de la province d’ici 2028.

On espère que la ministre va rapidement corriger la situation pour qu’on puisse disposer de cet argent en Gaspésie, notamment, pour rénover les HLM qui en ont besoin comme dans la Baie-des-Chaleurs par exemple , ajoute Robert Pilon.

La FLHLMQ demande aussi au gouvernement qu’une place dans le prochain budget, qui sera déposé le 21 mars, soit réservée pour la création d’un programme de logement social qui allouerait 400 millions de dollars pour rénover l’ensemble du parc sur cinq ans.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau.