Malmené pendant la pandémie, le système de santé se relève doucement à Québec

Question : Ça fait trois ans docteur Simon, c'est incroyable n’est-ce pas?

R : Ouais, je pense qu'on va tous se souvenir de cette journée-là, en tout cas, du moins dans le système de santé. Je pense que dans la société en général c'est un moment qui va marquer la génération qui est présentement sur la planète.

La beauté de la chose, c'est que trois ans plus tard, on s'en est enfin à peu près tiré. Puis ça c'est le message d'espoir qu’il y a aujourd'hui, c'est le message que notre société, quand elle se tient puis qu'elle met à profit toutes ses capacités, elle est capable de juguler même une maladie venue directement de l'enfer qui nous a tous pris par surprise.

Q : Qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé ou qui n'a pas changé dans les hôpitaux depuis trois ans?

R : On vient juste d'enlever la semaine dernière les paravents de plexiglas qui nous protégeaient à la cafétéria puis dans les autres aires publiques et progressivement on va retirer les masques autrement que dans les endroits où on est en contact avec les patients. Donc ce qui est une excellente nouvelle pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé parce qu'en fin de compte, le masque en plus d’être une barrière au virus, il est également une barrière à la socialisation.

Cette semaine, j'ai patrouillé l'urgence puis j'ai eu affaire à plusieurs cas de COVID-19 suspectés ou confirmés. C'est fascinant, trois ans plus tard, comment on ne le voit plus du tout de la même façon. En fin de compte, on voit la COVID comme une autre influenza contre comme un autre virus respiratoire. Les gens se protègent, mais on est vacciné, on sait comment le traiter. Les derniers variants, les Omicron 4 et 5 sont beaucoup moins virulents pour la population générale et la population vaccinée que les Alpha puis les Delta, auxquels on a été confrontés dans la première année de la pandémie.

Donc je vous dirais que c'est devenu pour nous une maladie comme une autre, puis c'est une protection comme une autre. On a appris beaucoup pendant la pandémie, à protéger nos patients, à se protéger nous-mêmes, puis donc il y a une culture qui a changé un peu, puis cette culture-là n'est plus vécue comme un obstacle, elle est vécue comme une routine.

Q : À quel point la COVID a fragilisé le système de santé et engendré des départs de gens qui qui n’en pouvaient plus de la COVID et de travailler dans les hôpitaux?

R : Très clairement, j'ai des collègues, infirmiers, infirmières, médecins, inhalothérapeute, qui étaient sur la clôture en termes de est-ce ce que je prends ma retraite ou est-ce que je prolonge un peu? . La COVID nous a tous fait vieillir un peu prématurément. Je pense qu'effectivement, l'attrition naturelle s'est accélérée. Des gens qui ont quitté le réseau alors qu'ils étaient en âge de continuer parce qu'ils étaient fatigués par la COVID il y en a quelques-uns, mais c'est des anecdotes.

Le réseau est difficile, mais le réseau a appris beaucoup de la COVID. La solution dans le réseau, ce n’est pas de refaire la même chose avec les mêmes ressources, parce que nous savons ces ressources-là ne sont pas nécessairement très disponibles et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Pendant la COVID dans plusieurs hôpitaux, plusieurs centres de soins au Québec, on a appris de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire qui économisent la main-d'œuvre tout en augmentant la sécurité des patients.

On travaille très fort avec le ministère de la Santé avec le nouveau sous-ministre qui a remplacé le docteur OPatrny, le docteur Bergeron et ils sont très ouverts ces gens-là à implanter de la technologie et même des nouvelles façons de faire, tout simplement, pour faire plus avec ce qu'on a sans épuiser un peu plus le travailleur de la santé et surtout sans remettre en doute la qualité des soins, puis la sécurité des des patients. Donc il y a, il y a quelque chose de très très intéressant. Puis je pense que dans les prochains mois, on va avoir de belles nouvelles.

Je suis heureux de voir qu'on sort de ce marasme-là en disant: on peut faire mieux, on peut faire autrement, on peut être plus respectueux envers le travailleur de la santé, on peut être plus efficace envers le patient . Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, vous comprendrez qu'il y a de la sécurité à s'assurer. Il y a du financement, il y a toutes sortes de choses, mais on touche à une renaissance, je pense, du système de santé plus qu’à une réingénierie.

Q : Vous faites référence à l'informatisation, puis la numérisation du système de santé?

R : La majorité des systèmes informatiques se parlent maintenant d’une façon ou d’une autre, ce n’est pas encore complètement lubrifié, mais on a beaucoup progressé. On a des appareils maintenant qui peuvent monitorer le patient, sevrer l'oxygène de façon automatisée qui évite beaucoup de visites de l'infirmière ou de l’inhalothérapeute auprès du patient, sans qu'il y ait de perte de qualité.

On a des télémonitoring qui existent pour des patients qu'on veut libérer plutôt des salles d'urgence en se disant: écoutez, on ne pourrait pas vous libérer parce qu'on veut s'assurer de 2-3 choses , maintenant on peut le faire de façon sécuritaire avec des réseaux de surveillance à distance. Ce n'est pas encore largement implanté partout au Québec parce que le ministère, à juste titre, veut s'assurer que la technologie fonctionne correctement et fait des essais sur des plus petits réseaux. Mais pour l'instant c'est très prometteur. Puis j'ai l'impression que c'est des choses qui vont changer la donne en médecine.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau de la santé est très conservateur pour une raison, c'est qu’on a à cœur la sécurité du patient, puis toute nouvelle technologie doit montrer patte blanche parce que s’il fallait compromettre la sécurité du patient ou du soignant c'est un no go. On arrête tout de suite.

Il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent. Je regarde ce qui se fait dans nos services de pharmacie, à l'interne où la gestion des médicaments est rendue à une époque numérique. On va implanter dans les prochains mois dans le réseau des prescripteurs électroniques qui vont nous informer tout de suite de l'incompatibilité de certains médicaments avec la prescription que vous voulez faire parce que les médicaments ont explosé au cours des dernières années puis ce n’est pas vrai qu'un pneumologue connaît nécessairement toutes les interactions médicamenteuses avec un médicament prescrit par un oncologue par exemple.

Alors il y a une sécurité qui s'en vient, il y a une efficience qui va avec. Vous savez, on parlait beaucoup avant la pandémie des erreurs qui se produisaient dans les hôpitaux qui avaient des conséquences fâcheuses sur la santé ou la durée de séjour. Ces erreurs-là sans avoir été ramenées à 0, elles ont été réduites immensément par tous les mécanismes d'automatisation puis de sécurité qui ont été mises en place pendant la COVID.

Donc le réseau en a mangé toute une claque comme on dit en en français, mais il va se relever plus fort.

Ici [ IUCPQ ], on reçoit beaucoup de stagiaires dans tous les domaines de la profession de santé. Ils sont enthousiastes, ils sont encouragés, puis ils regardent le futur de façon correcte. Donc il y a du beau qui s'en vient. Le soleil va se relever. Pour l'instant, on est encore un peu dans la grisaille de la matinée, mais ça, ça s'en vient.

