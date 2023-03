Identité et technologie au cœur d’une nouvelle expo gratuite de la Fondation PHI

Métavers, dynamiques de pouvoir, réalisation de soi, consommation : au fil de sept salles et d’une installation de réalité augmentée, le public peut découvrir une collection d’interprétations tantôt festives, tantôt critiques de notre rapport aux espaces numériques.

Avec «Dé[faroucher]» (2019-2023), VahMirè insère des numérisations 3D de son corps dans des rendus photogrammétriques de Montréal. Photo : Courtoisie de VahMirè (Ludmila Steckelberg)

Car si les nouvelles technologies laissent envisager des occasions de création vertigineuses, en plus de la possibilité d'entrer facilement en contact avec des gens de partout dans le monde, elles ajoutent aussi une insidieuse pression de performance à la vie de tous les jours, et peuvent entraîner leur lot de dérives.

Ainsi, dans Conditions d’utilisation, l’artiste Yacine Harris-Babou propose une parodie acerbe des tutoriels de maquillage sur YouTube, tandis que la créatrice mohawk Skawennati remet au goût du jour CyberPowPow (1997-2004), un espace de discussion virtuel autochtone créé par le collectif Nation to Nation.

Ilana Yacine Harris-Babou met sa mère en vedette dans sa vidéo «Decision Fatigue». Photo : Courtoisie d'Ilana Yacine Harris-Babou

L’exposition propose également l’installation vidéo The Look (2015), de Wu Tsang et Tosh Basco, qui offre une réflexion sur les relations houleuses entre conglomérats technologiques et productions artistiques, ainsi que les installations mêlant photo, vidéo et réalité virtuelle de Chun Hua Catherine Dong, qui s'intéresse à la capacité du numérique à nous mettre en lien avec des espaces et des identités lointaines.

Dara Birnbaum, Mara Eagle, Brendan Fernandes, Francisco González-Rosas, Helena Martin Franco, Shanie Tomassini, VahMirè, Quentin VerCetty et Nico Williams font aussi partie des artistes en vitrine.

Chun Hua Catherine Dong propose quatre installations explorant des espaces numériques à la fois lointains et colorés. Photo : CHUN HUA Catherine DONG

Les personnes qui désirent voir Conditions d’utilisation peuvent accéder à l’exposition gratuitement et sans réservation, à condition de s’enregistrer à l’entrée principale de la Fondation PHI pour l’art contemporain.