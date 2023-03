Une nouvelle contestation contre la voie de contournement de Lac-Mégantic

Après avoir réclamé une nouvelle étude d'impacts environnementaux en début de semaine, les représentants des producteurs forestiers et agricoles voulaient dénoncent « l'entêtement » du gouvernement à vouloir aller de l'avant avec le projet de voie de contournement, alors que le tracé actuel ne fait pas l'unanimité dans la collectivité. Une centaine de citoyens ont assisté à la rencontre.

La précipitation dans l'avis d'envois des avis d'intention d'exproprier n'est ni plus ni moins qu'une interférence politique, a soutenu le président de l' UPA - Estrie, Michel Brien. Nous voyons cela comme un décret qui ne respecte pas les champs de compétence des provinces.

« Cette procédure est brutale, voire violente envers les propriétaires touchées. » — Une citation de Michel Brien, président de l'UPA - Estrie

Une centaine de personnes ont assisté à la conférence de presse de l'UPA - Estrie et des Producteurs forestiers du sud du Québec. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

L'avis d'expropriation a été publié le 13 février dernier dans le Registre foncier du Québec. Services publics et Approvisionnement Canada a informé les propriétaires que le processus était enclenché, et que toutes les ententes conclues jusqu'à présent avec certains des propriétaires étaient nulles et non avenues. Cependant, le ministère a précisé que les ententes conclues seraient respectées.

Des propriétaires expropriés ont néanmoins exprimé leur appui envers cette contestation. C'est dur sur le moral, c'est dur sur le quotidien, soutient Sylvain Côté. Depuis cinq ans, on est là-dedans, et on n'avance pas dans nos projets personnels. On se demande quand cela va être terminé.

C'est dur de dire qu'on est pour la voie de contournement quand on est dans un nuage d'incertitudes, déplore pour sa part le maire de Frontenac, Gaby Gendron. Même moi, je suis maire et je n'ai aucune réponse.

Il faut rétablir la confiance, selon les conservateurs

Le député conservateur de Mégantic-L'Érable, Luc Berthord, a pour sa part publié une lettre ouverte dans laquelle il invite les libéraux à reprendre contact avec les citoyens et à travailler à rétablir leur confiance .

Il est trop tard pour refaire les plans, car ce projet ne devrait déjà plus s’appeler un projet, mais être en service, écrit-il. J’invite [Justin Trudeau et son gouvernement] à reconstruire le climat social qu’il a contribué à détériorer par ses hésitations, ses non-réponses, et son manque de communication.

Le ministère des Transports a refusé la demande d'entrevue. Cependant, le Cabinet du ministre a répondu par courriel que l'option de la demi-voie a été écartée dès le départ . Il a également mentionné que le gouvernement met tous les efforts pour maintenir un dialogue ouvert avec les gens, tout en veillant à répondre à leurs préoccupations , et que le choix du tracé est fondé sur de nombreuses études effectuées depuis 2015 .

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a également décliné notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur