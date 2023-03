Un an de plus pour l’administrateur de la Commission des services policiers de Thunder Bay

Il poursuivra la surveillance du SPTB le temps que de nouveaux dirigeants soient mis en place.

D’abord nommé pour une période de 6 mois, lors de la mise en tutelle de la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB), son mandat avait été prolongé une première fois, jusqu’à la fin mars 2023.

Le nouveau prolongement s'appuie notamment sur le rapport de M. Mercer déposé le 18 août 2022 et le rapport du comité d’expert indépendant mandaté par la CSPTB pour améliorer ses pratiques de gestion.

Selon ces documents, la CCOP estime que la situation demeure assez urgente pour [qu’elle] poursuive la supervision du Service de police.

Le communiqué précise que le rôle de M. Mercer devrait bientôt se transformer en celui d’observateur et qu’il surveillera entre autres la mise en œuvre des recommandations du rapport de l’ancien sénateur Murray Sinclair.

Ce rapport, publié en décembre 2018, avait mené à une mise en tutelle de la CSPTB qui avait duré 4 mois.

« M. Mercer pourra quitter son poste d’administrateur lorsque les nouveaux dirigeants de la Commission et du Service de police seront bien installés et efficaces dans leurs fonctions et feront progresser ces dossiers importants. »