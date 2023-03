L’Université de Moncton va évaluer la demande de changement de nom

Dans une déclaration écrite, vendredi, le recteur dit avoir reçu la pétition du groupe de citoyens qui demande un changement de nom.

Le recteur – qui a récemment laissé la porte ouverte à un changement de nom – affirme que la demande sera étudiée, notamment lors de la prochaine réunion du Conseil de l’université, prévue le 15 avril.

Dans le respect de notre vision, de notre mission et de nos valeurs, notre institution est à l’écoute de sa communauté et engagée dans la transformation de la société. L’analyse de cette proposition s’inscrit dans les orientations que nous avons établies , écrit-il.

« Considérant le fondement identitaire du sujet, notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions pour l’intérêt actuel et futur de l’institution et de le faire de manière rigoureuse et ordonnée. »