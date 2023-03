Certains véhicules d’occasion se vendraient plus cher que des neufs

Confrontés à un marché de véhicules neufs toujours marqué par des longs retards de livraison, certains Canadiens pourraient décider de se tourner vers les voitures d’occasion, mais pourraient être obligés d’ouvrir encore plus leur portefeuille.

Une situation que voit de près le directeur du concessionnaire de voitures d’occasion Superb Auto à North York, Yasin Guzeltas.

« Je vois toujours beaucoup de véhicules d’occasion sur le marché plus chers que les modèles neufs. » — Une citation de Yasin Guzeltas, directeur du concessionnaire de voitures d’occasion Superb Auto

Il raconte que les problèmes d’approvisionnement forcent des concessionnaires à se livrer à des guerres d’enchères à des prix toujours plus élevés, car nombreux d’entre eux concentrent leurs efforts sur certains modèles populaires.

Par exemple, si la voiture est sur le marché pour 25 000 $, il se peut qu’on finisse par l’acheter pour 26, 27 000 $ , déplore M. Guzeltas.

Puis, nous devons payer les frais de la vente aux enchères, des frais de remise à neuf et de nettoyage de la voiture. Par après, on doit changer les pneus et les freins, ce qui augmente la facture.

Selon Yasin Guzeltas, les véhicules hybrides ainsi que les véhicules utilitaires sport sont les véhicules d'occasion se vendant le plus souvent plus chers que leur équivalent neuf. Photo : Radio-Canada

Le résultat : les concessionnaires de voitures d’occasion comme le sien doivent vendre ce véhicule plus cher avec une marge pour payer nos factures et nous faire un peu d’argent afin de survivre dans ce marché .

Certains nous disent que ces prix sont étranges et ne veulent pas payer au-delà du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) , avoue M. Guzeltas. D’autres comprennent notre situation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ces comparaisons ont été faites le 10 mars, 2023 en utilisant les données des différents sites web avec pour point d'ancrage le bureau de Radio-Canada à Toronto. Pour AutoTrader.ca, les données compilées comprennent les affichages de véhicules dans un rayon de 50 kilomètres autour du bureau. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Toujours le même prix, trois ans plus tard

Par ailleurs, la demande est telle que de nombreux véhicules d’occasion conservent désormais leur valeur, et ce, même après quelques années d’utilisation, constate le chroniqueur et éditeur de l’Annuel de l’automobile, Benoit Charette.

« Ce qui arrive en ce moment, c’est qu’un véhicule d’occasion de trois ans, en général, vaut le même prix qu’un véhicule neuf. » — Une citation de Benoit Charette, chroniqueur et éditeur de l’Annuel de l’automobile

L’expert de l'industrie raconte que le marché des véhicules d’occasion dépend beaucoup des véhicules neufs pour s’alimenter . Ainsi, les problèmes d’approvisionnement qui affligent l'industrie, comme la pénurie de puces électroniques, ont des répercussions directes sur le marché de seconde main.

Au cours de la dernière année, Benoit Charette note que les grandes institutions de location d’automobiles [...], se sont alimentées dans le bassin des véhicules d’occasion faute de véhicules neufs, réduisant encore plus son nombre de voitures à la disposition des consommateurs.

Ainsi, les personnes désireuses de se procurer une voiture à un prix un peu plus raisonnable doivent selon lui parfois chercher un véhicule d'occasion vieux de quatre, cinq ans.

Des prix élevés là pour rester

Alors que les stocks augmentent tranquillement, les prix élevés pour des véhicules d’occasion ne reviendront pas aux niveaux d'avant la pandémie croit le vice-président responsable de l’analyse et des renseignements de AutoTrader.ca, Baris Akyurek.

« On constate que les consommateurs sont en train de s’adapter à ces nouvelles normes. » — Une citation de Baris Akyurek, vice-président responsable de l’analyse et des renseignements de AutoTrader.ca

L’expert estime que les Canadiens semblent s’adapter en allongeant la durée moyenne de leurs contrats de location et de financement.

Cette réalité explique, selon lui, l'augmenation de plus de 10 % du nombre de transactions sur le site de vente de voitures d'occasion au cours des premiers mois de 2023 par rapport au même moment l'an dernier, et ce, malgré les taux d’intérêt et les prix élevés .

M. Akyurek indique que le prix moyen d’un véhicule d’occasion affiché sur AutoTrader.ca en février 2023 est de 39 268 $, ce qui représente une hausse de 6,3 % comparativement au prix en février 2022. Photo : Radio-Canada / Bryan Eneas

M. Akyurek ajoute cependant qu’avant la pandémie, les prix étaient habituellement plus élevés en début d’année avant de tranquillement descendre mois après mois. Ce n’était pas le cas en 2021 et en 2022 alors que le marché traversait une période anormale .

Jusqu’à présent cette année, les données indiquent que la situation semble se normaliser si on se fie au changement du prix d’un mois à l’autre jusqu’à présent.