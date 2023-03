Le Centre loisir multi-plus de Trois-Rivières privatise son camp de jour

L’organisme met fin à son partenariat avec la Ville de Trois-Rivières et offrira un camp complètement privé cet été. Si le coût sera plus élevé pour les parents, le Centre loisir multi-plus compte améliorer le service aux jeunes avec l’embauche d’intervenants qualifiés.

L’un des facteurs qui a motivé cette décision est notamment l’introduction du modèle de paiement à la semaine seulement pour les camps de jour publics à Trois-Rivières. Pour recevoir la contribution financière de la ville, l’organisme sans but lucratif (OBNL) aurait aussi été contraint d’offrir cette option.

Le directeur général du Centre, David Bouchard, a mentionné qu’il ne souhaitait pas que le camp de jour devienne seulement un service de garde où les jeunes viennent sporadiquement. L’an dernier, le taux de présence dans l’ensemble des camps de jour publics de la ville était de 60 %.

Dans un camp jour, on développe des thématiques durant tout l’été et les jeunes veulent être là. Si on y va à la semaine, des jeunes viennent une ou deux semaines. Ça devient difficile pour les animateurs , affirme-t-il.

Des besoins grandissants depuis la pandémie

Le Centre loisir multi-plus revoit aussi son modèle de camp de jour. Deux intervenants qualifiés ont été embauchés afin de superviser les animateurs et intervenir auprès des jeunes dans des cas précis.

Autre changement, le ratio animateurs-enfants sera amélioré avec un responsable pour douze jeunes au lieu d’un pour dix-sept. Un changement qui était devenu nécessaire depuis la pandémie, selon David Bouchard.

« Avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie, les habiletés sociales des jeunes sont moins grandes, il faut être plus près des enfants. » — Une citation de David Bouchard, directeur général du Centre loisir multi-plus

Plus cher pour les parents

Cette modification entraînera des coûts supplémentaires pour les parents. Le coût pour les sept semaines passera de 600 $ à environ 1000 $. David Bouchard prévient que la différence sera moindre avec de possibles remboursements d’impôts. Il est convaincu que le service aux jeunes justifiera cette hausse. Les enfants sont les grands bénéficiaires, ça nous permet d’embaucher des ressources qualifiées.

Le centre a aussi effectué ce changement afin d’être plus attractif pour la main-d'œuvre en offrant des semaines de quatre jours aux animateurs. Notre équipe est complète pour cet été. Connaissez-vous bien des camps qui sont dans cette situation?

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin