Ottawa coupe 82 M$ des transferts en santé pour ralentir la privatisation des soins

Dans un effort pour ralentir la privatisation des soins au pays, Ottawa retranchera dans les prochaines semaines 82 millions de dollars des sommes versées aux provinces et territoires, dont 41 millions de dollars au Québec. L'offensive fédérale a suscité une réaction immédiate du côté de la province, qui dénonce l'ingérence du gouvernement Trudeau en matière de santé.

La somme de 82 millions de dollars correspond à ce qu'Ottawa estime que les Canadiens ont payé de leur poche pour accéder à des services de santé assurés qui devraient être gratuits des transferts en santé pour 2020-2021, soit la première année où la politique était en vigueur.

La somme est composée de 76 millions de dollars pour les services de diagnostics et de 6 millions de dollars consacrés surtout à l'avortement, ce qui ne touche pas le Québec.

En conférence de presse, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a été incapable d'expliquer pourquoi le Québec, dont la population représente 23 % celle du pays, subit la moitié de l'impact.

À titre de comparaison, Ottawa verse aux provinces et territoires pour l'année en question 41,9 milliards de dollars en transfert en santé. Il s'agit donc d'une réduction de 0,2 %.

Mais Ottawa offre aussi des incitatifs. Les provinces qui cesseront de violer la Loi canadienne sur la santé dans les deux prochaines années pourront récupérer lesdites sommes.

C'est une opportunité importante y compris pour nous Québécois , a soutenu M. Duclos, pointant du doigt la Colombie-Britannique qui est en train de corriger le tir.

Vive réaction à Québec

L'annonce du ministre Duclos a fait bondir le ministre québécois de la Santé Christian Dubé.

Soyons bien clairs : au Québec, nous avons un régime universel. Les soins de santé publics sont gratuits et vont le demeurer pour l’ensemble des services, tout en laissant le libre choix aux Québécois , a réagi le cabinet de M. Dubé.

« La santé est de compétence exclusive du Québec. S’il veut servir les Québécois, nous estimons que le gouvernement fédéral devrait davantage mettre d’argent sur la table plutôt que d’en enlever. Nous allons gérer. » — Une citation de Cabinet du ministre québécois de la Santé Christian Dubé

Le privé doit être complémentaire au réseau public, souligne le cabinet. Nos ententes avec certaines cliniques médicales privées durant la pandémie ont permis de faire plus de 150 000 chirurgies gratuitement aux Québécois.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Frais pour les soins virtuels

La décision annoncée la veille, puis officialisée vendredi, fait suite à une lettre d'interprétation de la Loi canadienne sur la santé (LCS) remontant à 2018 qui portait sur ces services, comme des échographies et des imageries par résonance magnétique (IRM) et des tomodensitogrammes.

Ottawa veut que les patients plus fortunés cessent d'avoir un meilleur accès au système de santé en payant pour avoir des consultations médicales en ligne ou des soins virtuels, et menace les provinces récalcitrantes de couper dans les montants qui leur sont versés.

Dans les cas où les patients se voient imposer des frais pour ces services, je me verrai dans l'obligation, en conformité avec la Loi, de réduire les transferts fédéraux en matière de santé d'un montant équivalent , écrit le ministre Jean-Yves Duclos à ses homologues des provinces et des territoires dans des lettres qu'ils leur ont transmises jeudi.

Dans ses missives, le ministre se dit préoccupé par une hausse récente de cas signalés et affirme que les améliorations dans la façon dont sont prodigués les soins de santé ne devraient pas servir de prétexte pour autoriser des frais qui auraient été autrement couverts s'ils avaient été prodigués en personne par un médecin .

« Qu'ils soient fournis en personne ou virtuellement, il est essentiel que l'accès aux services médicalement nécessaires demeure gratuit et continue d'être fondé sur les besoins médicaux. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Santé

Clarifier la situation

M. Duclos estime que la situation doit être examinée et réglée et qu'il entend clarifier ce point dans une lettre d'interprétation de la Loi canadienne sur la santé afin de s'assurer que l'évolution du système soit fidèle à son esprit et son intention.

Le système de santé canadien repose sur des principes communs – notamment sa nature publique et universelle – auxquels le gouvernement fédéral est fermement attaché et dont le respect [...] a toujours été lié aux paiements fédéraux dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé , ajoute le ministre.

Les consultations virtuelles sont en forte croissance depuis le début de la pandémie de COVID-19. Selon Ottawa, en trois ans, la proportion de soins de santé prodigués de cette manière est passée de 3 % à 18 %.

La populaire plateforme Maple offre, par exemple, de consulter virtuellement un médecin généraliste autorisé à exercer au Canada pour 69 $ ou de le faire jusqu'à 30 fois par an avec un forfait facturé 30 $ mensuellement.

Des régimes d'avantages sociaux proposent également des services de télémédecine privés. Dans certains cas, les patients paient directement les frais puis se font rembourser par leur assurance collective.

Ottawa reconnaît que la fourniture des soins a toujours été en partie privée et elle le restera, mais qu'au chapitre du paiement, le gouvernement Trudeau juge absolument hors de question que les Canadiens aient à sortir leur carte de crédit .

Inexplicable , dit le Bloc

Le problème majeur de tous les systèmes de santé au Canada, c’est le sous-financement et la réponse que donne M. Duclos aujourd’hui, c’est en coupant une portion significative, entre autres pour le Québec , a réagi le responsable des affaires intergouvernementales du Bloc québécois, Mario Simard.

M. Simard qualifie d' inexplicable et d' inacceptable l'annonce du ministre de la Santé.

« C’est une attaque directe aux systèmes de soins de santé. On sait qu’il y a des temps d’attente en chirurgie, on sait qu’il y a des temps d’attente pour les hôpitaux pédiatriques, le personnel est à bout de souffle. » — Une citation de Mario Simard, responsable des affaires intergouvernementales pour le Bloc québécois

On le sait que le privé, ce n’est pas une panacée, mais si on utilise le privé dans le système de soins de santé, c’est qu’on n'a pas les ressources suffisantes présentement , a-t-il fait valoir.

L'appui du NPD

Sur Twitter, le porte-parole du NPD en matière de Santé, Don Davies, a félicité le ministre Duclos de sévir contre la surfacturation au pays.

Nous avons besoin que notre gouvernement fédéral protège les patients et applique fermement la Loi canadienne sur la santé, a-t-il écrit. J'espère que le plaidoyer persistant du NPD pour des soins de santé publics pour tous a joué un rôle dans cette mesure bienvenue.

Le député du NPD Don Davies. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Duclos a nié que la sortie de vendredi à l'endroit des provinces vise à transmettre un message au NPD pour les convaincre que les libéraux sont de bons partenaires à quelques semaines du dépôt du budget fédéral.

« C'est surtout relié aux doléances qu'on entend des Canadiens [...] qui voient dans certains cas un défi en termes d'accessibilité et d'équité et de gratuité des soins. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

À ceux qui estiment qu'Ottawa redonne d'une main ce qu'il prend de l'autre, concluant des ententes bilatérales sur la santé de plusieurs milliards, le ministre Duclos soutient que le moment de l'annonce n'a pas été choisi.

Depuis les 40 dernières années , a-t-il mentionné, Ottawa informe les provinces des déductions à la fin de l'année financière, soit en mars, en parallèle avec l'envoi des transferts canadiens en santé pour l'année qui va suivre.

Au cours des derniers mois, le recours au privé dans les soins de santé, particulièrement en Ontario, a fait abondamment grincer les dents des néo-démocrates avec lesquels les libéraux, qui dirigent un gouvernement minoritaire, ont une entente de soutien et de confiance afin de se maintenir au pouvoir.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a d'ailleurs dit constater que le premier ministre Justin Trudeau considère visiblement le privé comme solution innovante pour régler les problèmes et l'a accusé de faire volte-face par rapport à ses positions passées.

Le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé en janvier le transfert de certaines procédures vers des établissements privés financés par l'État dans le but de réduire une liste d'attente croissante pour les chirurgies, qui s'est aggravée pendant la pandémie de COVID-19.

Des provinces comme le Québec, l'Alberta et la Saskatchewan ont déjà adopté des mesures similaires pour réduire leurs listes d'attente et désengorger les salles d'opération des hôpitaux, notamment pour les chirurgies de la cataracte, de la hanche et du genou.