Agressé dans le métro, un comédien handicapé réclame « des réponses »

Alexandre Vallerand, un comédien handicapé qui affirme avoir été agressé et volé au métro Berri-UQAM le 3 mars dernier, dénonce la violence qui règne au centre-ville de Montréal et réclame « des réponses » de la part des autorités.

En entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, vendredi, M. Vallerand a raconté l'agression dont il a été victime vers 22 h 30, alors qu'il revenait d'un événement dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois.

Tassez-vous, move on , a-t-il demandé à des personnes qui demeuraient attroupées devant l'ascenseur auquel il tentait d'accéder avec son fauteuil roulant.

Mais au bout de quinze minutes, rien! poursuit-il.

M. Vallerand a alors tenté de s'approcher discrètement de l'ascenseur et c'est à ce moment-là qu'il a reçu un très gros coup de poing sur la tempe .

Par la suite, il m'a volé mes écouteurs , affirme-t-il.

Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète , insiste Alexandre Vallerand, qui se dit alarmé par le climat d'insécurité au centre-ville de la métropole. On a une bombe entre les mains, tout le monde crie à l'aide, dont moi le premier .

Ce comédien, qui a joué à la télévision dans Trente vies, entre autres, s'alarme particulièrement du fait que les agents de sécurité, les policiers, les employés et même les résidents des lieux ne savaient pas quoi faire .

C'est ma plus grosse défaite face à cet événement-là , affirme-t-il.

M. Vallerand dit que les policiers, qu'il a vus après l'incident, lui ont conseillé de se prendre un bodyguard .

Tout le monde me parle de ma chaise roulante, mais là n'est pas la question , rétorque-t-il.

« En tant que citoyen, je pense à la personne âgée, à la petite famille qui auraient pu vivre un événement semblable. » — Une citation de Alexandre Vallerand

Alexandre Vallerand est un comédien qui a joué dans Trente vies, notamment. Il dit avoir été victime d'une agression dans le métro et s'inquiète des problèmes de sécurité au centre-ville de Montréal. Photo : Union des artistes

Par médias interposés, Alexandre Vallerand pose la question suivante au premier ministre François Legault, à la mairesse de Montréal Valérie Plante et au chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher : qu'aurais-je dû faire? Foncer sur eux avec ma chaise roulante? Il attend des autorités qu'elles lui fournissent des réponses .

« Est-ce que je dois me promener avec du poivre de Cayenne, alors que j'ai des problèmes moteurs? » — Une citation de Alexandre Vallerand, victime d'agression au métro Berri-UQAM

À propos de l'ascenseur de la station Berri-UQAM, M. Vallerand dit qu'il s'agit de l'un des plus sales et des plus malpropres et dégueulasses qu'on puisse trouver dans toute la région de Montréal .

Et ne me dites pas de prendre le transport adapté! s'insurge-t-il.

Les problèmes d'insécurité à la place Émilie-Gamelin, à proximité de la station de métro Berri-UQAM, causent l'inquiétude de quantité de personnes qui gravitent dans ce secteur achalandé de la métropole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Le comédien dit que pour assister aux événements culturels qu'il aime tant et mener à bien sa carrière, il doit se déplacer en transport collectif.

Lui qui s'était porté candidat pour le NPD dans la circonscription de la Pointe-de-l'Île en 2021 affirme avoir de bonnes relations avec des personnes en situation d'itinérance de Saint-Henri, où il habite, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Ça n'a pas de sens, il y a un Montréal divisé au niveau des sans-abri et des gangs, dénonce-t-il. Je ne suis pas pour me prendre un ami de la rue pour me défendre chaque fois que je veux venir à la Place des Arts.

Au début du mois de février, la Société de transport de Montréal (STM) rapportait avoir enregistré une hausse du nombre de plaintes en 2022, soit près de 1000, contre un peu plus de 600 en 2020. Selon le président du Syndicat des chauffeurs d’autobus, des opérateurs de métro et des employés des services connexes, Pino Tagliaferri, la pandémie semble avoir accru la détresse psychologique de plusieurs citoyens.