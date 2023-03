Le Manitoba relance son projet d’assouplir les règles sur les licences d’alcool

Le gouvernement du Manitoba relance son projet d'élargir la vente d’alcool à un plus grand nombre de points de vente au détail, y compris les épiceries et les dépanneurs.

Au printemps dernier, le gouvernement avait d’abord proposé un tel plan dans un projet de loi, mais ce dernier n’a pas été adopté avant la fin de la session parlementaire d’automne.

Selon un communiqué de presse publié jeudi, le ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Andrew Smith, a réintroduit le projet de loi en espérant qu’il sera adopté avant les élections prévues cet automne

Il précise qu'avant d'élargir la vente à davantage de magasins, le projet de loi prévoit un projet pilote de cinq ans et des consultations publiques, qui permettront de décider quels types de magasins pourraient être autorisés à vendre des boissons alcoolisées.

Selon le ministre Smith, l’objectif est de donner aux Manitobains plus de choix et d’aligner le Manitoba sur les autres provinces. Nous allons tester le marché, voir ce que cela donne et ce que les Manitobains veulent , mentionne M. Smith.

De son côté, l’opposition néo-démocrate craint que la vente dans des lieux tels que les épiceries de quartier ne rende l’alcool disponible trop près des écoles et d’autres lieux où se trouvent des enfants.

Je sais qu'un des magasins concernés dans ma circonscription se trouve juste à côté d’une école secondaire. Ce n’est pas vraiment l’endroit où on devrait vendre de l’alcool , estime la députée du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Lisa Naylor.

Il n’est pas certain que le projet de loi soit adopté avant le déclenchement des élections provinciales, puisque les règles de l'Assemblée législative permettent à l’opposition de retarder jusqu’à cinq projets de loi avant les vacances d’été.

Mme Naylor précise qu’aucune décision n’avait encore été prise quant aux projets de loi que le NPD compte retarder.

Actuellement, le système de vente d’alcool du Manitoba est un mélange de magasins gérés par le gouvernement et de magasins privés.

Les magasins d’alcool du gouvernement vendent une gamme complète de produits alcoolisés, tandis que les vendeurs de bière et les magasins de vins de la plupart des zones urbaines offrent une gamme limitée de produits.

Dans de nombreuses communautés rurales, des vendeurs privés sont autorisés à proposer une gamme plus large de produits.