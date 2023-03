Chromeo est de retour avec Words With You 

Le duo de musique électronique montréalais Chromeo a dévoilé vendredi une nouvelle chanson, Words With You, deux ans après avoir lancé le microalbum Quarantine Casanova, écrit en confinement pendant la pandémie.

Cela fait bientôt 20 ans que Dave 1 (David Macklovitch) et P-Thugg (Patrick Gemayel) trimballent leur électro mâtiné de funk un peu partout sur le globe, le premier à la voix et aux guitares, et le second aux claviers, aux synthés, à la basse, et au talkbox, un appareil qui lui permet de moduler le son d’un instrument selon les mouvements de sa bouche.

Dave 1 a décrit Words With You comme un mélange de nouveau et de familier dans un communiqué. Le nouveau : la section de cuivres et les instruments live, de la batterie à la basse en passant par notre éventail de synthés. Le familier : le groove et le ton, deux signatures que nous peaufinons depuis près de 20 ans maintenant , a-t-il ajouté.

Le dernier album studio de Chromeo, Head Over Heels, a valu au duo une première nomination aux prix Grammy, en 2018. Les deux amis d’enfance ont depuis lancé leur propre étiquette, Juliet Records, qui héberge des artistes comme Anomalie, pseudonyme du prolifique pianiste montréalais Nicolas Dupuis, reconverti à l’électro après une formation classique.

Chromeo est arrivé sur la scène musicale en 2004 avec She’s in Control, suivi en 2007 de Fancy Footwork, un album acclamé qui annonçait un renouveau électro-funk inspiré des années 1980. Le mois prochain, le duo se produira pour la cinquième fois au festival Coachella, en Californie.