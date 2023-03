Un juge de la C.-B. autorise un recours collectif lié au scandale de Mount Cashel

Selon la poursuite, Vancouver College et St Thomas More Collegiate, à Burnaby, ont connu près de quatre décennies d'abus systémiques, de 1976 à 2013. Ces abus auraient été commis par des religieux transférés de l’orphelinat notoire de Terre-Neuve-et-Labrador, Mount Cashel, un établissement au cœur de l'un des plus grands scandales d'abus sexuels de l'histoire du Canada.

Ces frères ont été accusés et, dans certains cas, déjà reconnus coupables d'agressions commises contre des garçons à Saint-Jean.

La plainte allègue que les Christian Brothers of Ireland, la communauté religieuse à laquelle ils appartenaient et dont le siège est à Rome, ont sciemment transféré six ecclésiastiques abuseurs de l’orphelinat de Saint-Jean dans les deux écoles de la Colombie-Britannique, où ils ont continué à abuser sexuellement et physiquement d'autres enfants.

Selon le juge Simon Coval, le recours collectif est le moyen le plus pratique et le plus efficace de traiter ces questions graves .

En plus des deux écoles, la poursuite vise l'archidiocèse de Vancouver, l’archidiocèse de Saint-Jean, et les frères Edward English, Joseph Burke, et Douglas Kenny, entre autres.

Selon les avocats, le recours pourrait permettre à 65 victimes potentielles de demander une indemnisation.

La poursuite affirme que les victimes alléguées ont subi des dommages importants, notamment des douleurs et des souffrances, des blessures psychologiques, des problèmes de dépendance, l'incapacité d'avoir un développement sexuel normal et sain et un traumatisme spirituel, y compris la perte de la foi.

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour.

