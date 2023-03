Un hiver avec des précipitations encore au-dessus des moyennes au Yukon

Selon l’hydrologue et chercheur à l’Université du Yukon dans le groupe de la recherche sur les changements climatiques, Benoit Turcotte, il n’y a pas de quoi s’affoler , mais il faut tout de même avoir un œil sur le niveau de la rivière Klondike, près de Dawson, et de la rivière Nordenskiold, près de Carmacks.

Je pense que c’est très peu probable qu’on ait des débits sous la normale dans ces deux bassins versants là au printemps, peu importe ce qui arrive d’ici le mois d’avril et le mois de mai , explique-t-il en soulignant que cela pourrait avoir un impact sur le risque d’inondation là où les gens vivent à proximité.

Selon les données d'un rapport récent du gouvernement sur le couvert neigeux du territoire, la majorité des régions ont enregistré une hausse de précipitations entre le mois d’octobre et le mois de février, allant d’une augmentation de 75 % à 344 %.

Le relevé nivométrique est publié trois fois par année, en mars, avril et mai au Yukon.

Le rapport du 1er mars indique qu’il y aura des risques d’inondations dans la moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne pour la débâcle et la crue printanière dans la majeure partie du territoire. Les régions avec un risque plus élevé incluent la rivière White et les bassins hydrographiques en aval de la région de Dawson , souligne le gouvernement dans un communiqué.

Ce qui risque de compliquer les choses, pense Benoit Turcotte, c’est le fait que la nappe phréatique et les niveaux d’eau souterraine un peu partout au Yukon sont particulièrement élevés, rendant difficile l’absorption de l’eau par le sol.

Les petits lacs, les étangs, les zones humides sont très très élevés en ce moment par rapport à ce qu’ils sont normalement à la fin de l’hiver, donc ça laisse un peu moins de place pour absorber un excès de précipitations à partir de maintenant , dit-il.

Se préparer aux inondations : la routine printanière de Dawson

Le maire de Dawson, Bill Kendrick, explique que la ville est relativement bien protégée des inondations grâce à la digue, tout particulièrement le centre-ville historique. Malgré tout, la préparation face aux inondations fait partie des préoccupations lorsque vient le printemps.

Il y a plus d’inquiétude pour les secteurs qui se trouvent à l’extérieur du centre-ville historique, notamment pour la subdivision de Tr’ondëk Hwëch'in et les communautés de Rock Creek et Henderson Corner , souligne-t-il.

La subdivision de Tr’ondëk Hwëch'in fait partie du quartier de Dawson davantage à risque d'inondation puisqu'elle n'est pas protégée par la digue, explique le maire. Photo : Chris MacIntyre

Bien sûr qu’au cours des prochaines semaines, en avril, cela deviendra une inquiétude, mais pour le moment, tout est encore très gelé et le pont de glace est toujours en place , ajoute-t-il.

Il indique que la ville a vu plus de neige qu’à l’habitude cet hiver. Selon les données du récent relevé nivométrique, les précipitations ont bondi de 182 % comparativement à la normale qui est basée sur une moyenne des précipitations entre 1981 et 2010.