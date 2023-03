L’histoire régionale accessible au public à travers une plateforme numérique

L’annonce a été faite vendredi dans le cadre du colloque des étudiants et étudiantes en histoire et archéologie de l’ UQAC .

Près de 200 numéros publiés entre 1959 et 1999 seront donc disponibles sur le site Internet de la Société historique du Saguenay. Les titres et les auteurs sont répertoriés dans la base de données de la plateforme numérique. Il est également possible d’effectuer une recherche par thème pour retrouver une publication.

Le projet de mise en ligne en libre accès revêt toute son importance. En plus de rendre hommage aux fondateurs aux auteurs de la revue, l’initiative poursuit leur l’objectif de rendre accessible et de faire connaître notre histoire régionale sous toutes ses facettes, aux gens d’ici et d’ailleurs , a souligné la directrice de l’édition et des communications à la Société historique, Audrey Naud.

La revue Saguenayensia a publié plus de 280 numéros depuis ses débuts en 1959. Elle compte parmi les plus anciennes revues d’histoire du Québec.