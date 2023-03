Un 100e but pour Joshua Roy au sein du Phoenix de Sherbrooke

Le joueur du Phoenix de Sherbrooke et espoir du Canadien de Montréal, Joshua Roy, a réalisé son 100e but dans l'uniforme de la formation sherbrookoise lors du match l'opposant à l'Océanic de Rimouski, jeudi.

En tout, l'attaquant a récolté un but et deux mentions d'aide lors de ce match, qui s'est conclu par la marque de 5-1 grâce aux autres buts de Christophe Rondeau, Marc-André Gaudet, Jacob Melanson et Cole Huckins. Du côté de l'Océanic, Alexandre Blais a été le seul à déjouer le gardien Olivier Adam.

Le Phoenix se situe au sommet de la division de l'Ouest et se trouve seulement quatre points en arrière des Moosehead d'Halifax, qui trônent en tête du classement général. Au cours des 15 dernières parties, la formation sherbrookoise n'a pas subi une seule défaite en temps réglementaire. Je pensais que c'était impossible, admet l'entraîneur-chef, Stéphane Julien. Il faut y croire jusqu'à la fin.

Il lui reste maintenant huit matchs à jouer en saison régulière. La formation se rendra à d'abord à Drummondville, puis à Gatineau au cours du week-end. Elle devra ensuite se rendre à Val-d'Or. [Ce match] est mal placé parce qu'on joue la veille à la maison contre Baie-Comeau, explique Stéphane Julien. On va partir le lendemain matin à 7 h 30. Habituellement, ces voyages-là, on n'a pas de matchs dans la semaine et jusqu'au vendredi prochain pour récupérer. Honnêtement, physiquement, ça va être tout un défi avant d'aborder les séries.